Addio a Mirto Boni, storico dirigente delle Acli di Varese

Si è spento nella mattina di oggi, sabato 20 settembre, ad Angera. Aveva 89 anni. Fu presidente dell’associazione a livello provinciale e tra le colonne della sede angerese

Generico 15 Sep 2025

Si è spento nella mattina di oggi, sabato 20 settembre, ad Angera, Mirto Boni, storico dirigente delle Acli di Varese, e volto conosciuto per il suo impegno, in prima persona, nel mondo cattolico (a sinistra nella foto). Fu presidente dell’associazione a livello provinciale e tra le colonne della sede angerese.

Le sue riflessioni erano spesso pubblicate e condivise sui canali di stampa legati alla parrocchia e al mondo delle Acli, con lui erano nati anche gli appuntamenti della “Fractio panis”.
Aveva 89 anni. I funerali si terranno martedì 23 settembre alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Angera.

LE ACLI E IL TERRITORIO:  IL REPORTAGE NEL TOUR “80 ANNI ACLI”

Pubblicato il 20 Settembre 2025
