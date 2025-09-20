Addio a Mirto Boni, storico dirigente delle Acli di Varese
Si è spento nella mattina di oggi, sabato 20 settembre, ad Angera. Aveva 89 anni. Fu presidente dell’associazione a livello provinciale e tra le colonne della sede angerese
Si è spento nella mattina di oggi, sabato 20 settembre, ad Angera, Mirto Boni, storico dirigente delle Acli di Varese, e volto conosciuto per il suo impegno, in prima persona, nel mondo cattolico (a sinistra nella foto). Fu presidente dell’associazione a livello provinciale e tra le colonne della sede angerese.
Le sue riflessioni erano spesso pubblicate e condivise sui canali di stampa legati alla parrocchia e al mondo delle Acli, con lui erano nati anche gli appuntamenti della “Fractio panis”.
Aveva 89 anni. I funerali si terranno martedì 23 settembre alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Angera.
LE ACLI E IL TERRITORIO: IL REPORTAGE NEL TOUR “80 ANNI ACLI”
