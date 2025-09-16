Addio a Paolo Valmori, protagonista della destra varesina

È venuto a mancare Paolo Valmori, volto storico della destra varesina, che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento nei movimenti e nei partiti del centrodestra. La sua militanza iniziò nel Fronte della Gioventù, dove ricoprì il ruolo di segretario provinciale, per poi proseguire in Alleanza Nazionale, nel Fronte Nazionale e infine in Fratelli d’Italia. Una lunga esperienza che lo aveva reso una figura nota e rispettata, tanto nell’ambito cittadino quanto a livello provinciale.

Accanto all’impegno politico, Valmori aveva costruito una solida carriera professionale come imprenditore nel settore della bonifica dell’amianto, distinguendosi per serietà e competenza. La comunità lo ricorda anche per la sua attività amministrativa: era stato consigliere comunale a Casciago, sempre animato dalla volontà di servire la collettività con dedizione.

I funerali si svolgeranno martedì 16 settembre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale della Brunella a Varese. Alle 15.00 sarà recitato il Santo Rosario, momento di raccoglimento a cui parteciperanno familiari, amici, colleghi e tanti cittadini che ne hanno apprezzato l’impegno.

Il ricordo dell’onorevole Andrea Pellicini, deputato di Fratelli d’Italia, restituisce la misura del legame umano e politico che univa i due: «Sono rimasto davvero colpito dalla morte di Paolo Valmori, al quale ero legato da storica amicizia. Paolo, infatti, nel 2022, pochi giorni dopo la mia elezione a deputato, mi aveva chiesto di celebrare il suo matrimonio con Lalla ed ero rimasto onorato da questa sua richiesta».

E’ stato un uomo impegnato in politica. «Nel 1997 fu candidato alla Camera dei Deputati per Alleanza Nazionale nel Collegio di Tradate. Era stato uno dei primi ad attivarsi per aprire un Circolo di AN a Varese. Fu un’epoca molto bella e piena di passione.

Per il resto è sempre stato un uomo generoso che ricorderò con grande affetto.

Alla moglie e a tutti i suoi cari le mie più sentire condoglianze.»