Addio a Stefano Benni, l’autore di Bar Sport aveva 78 anni

È morto a Bologna all’età di 78 anni lo scrittore Stefano Benni, autore tra i più amati e riconoscibili della narrativa italiana degli ultimi decenni. Il suo stile ironico, surreale e pungente ha segnato generazioni di lettori e ha attraversato romanzi, teatro, poesia e giornalismo. Benni era malato da tempo.

Nato a Bologna nel 1947, ha saputo coniugare satira, invenzione linguistica e critica sociale in opere che sono diventate veri e propri cult, come Bar Sport, Terra!, Baol, Margherita Dolcevita e La compagnia dei celestini.

Oltre alla narrativa, Stefano Benni ha collaborato con testate come il Manifesto, l’Espresso, Panorama e la Repubblica, distinguendosi per la sua scrittura tagliente e visionaria. Ha lavorato anche per il teatro e il cinema, ed è stato scopritore e promotore di giovani talenti, tra cui l’attrice Angela Finocchiaro e il comico Beppe Grillo nei suoi primi anni.

Sempre schivo rispetto alle luci della ribalta, Benni ha mantenuto un profilo riservato, preferendo la forza delle parole scritte. I suoi personaggi, bizzarri e teneri, i mondi immaginifici e le invettive ironiche contro il potere hanno costruito un universo narrativo inconfondibile.