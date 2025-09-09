Addio a Stefano Benni, l’autore di Bar Sport aveva 78 anni
Nato a Bologna nel 1947, ha saputo coniugare satira, invenzione linguistica e critica sociale in opere che sono diventate veri e propri cult
È morto a Bologna all’età di 78 anni lo scrittore Stefano Benni, autore tra i più amati e riconoscibili della narrativa italiana degli ultimi decenni. Il suo stile ironico, surreale e pungente ha segnato generazioni di lettori e ha attraversato romanzi, teatro, poesia e giornalismo. Benni era malato da tempo.
Nato a Bologna nel 1947, ha saputo coniugare satira, invenzione linguistica e critica sociale in opere che sono diventate veri e propri cult, come Bar Sport, Terra!, Baol, Margherita Dolcevita e La compagnia dei celestini.
Oltre alla narrativa, Stefano Benni ha collaborato con testate come il Manifesto, l’Espresso, Panorama e la Repubblica, distinguendosi per la sua scrittura tagliente e visionaria. Ha lavorato anche per il teatro e il cinema, ed è stato scopritore e promotore di giovani talenti, tra cui l’attrice Angela Finocchiaro e il comico Beppe Grillo nei suoi primi anni.
Sempre schivo rispetto alle luci della ribalta, Benni ha mantenuto un profilo riservato, preferendo la forza delle parole scritte. I suoi personaggi, bizzarri e teneri, i mondi immaginifici e le invettive ironiche contro il potere hanno costruito un universo narrativo inconfondibile.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.