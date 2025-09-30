“Addio Milena, ha trasformato i negozi in luoghi di incontro”

Molti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Milena Betto, consigliera di Ascom Gallarate Malpensa, vicepresidente di Federmoda e storica commerciante gallaratese.

Ascom Gallarate

Siamo davvero tutti profondamente addolorati per scomparsa improvvisa di Milena Betto, storica commerciante della nostra città e consigliere di lunga data di Ascom Gallarate. Persona di grande passione e determinazione, Milena ha dedicato con generosità e competenza tanti anni al mondo associativo, contribuendo in modo concreto allo sviluppo del commercio locale e del Distretto del Commercio per il centro di Gallarate.

La sua dedizione, la capacità di fare squadra e l’attenzione verso la città resteranno un esempio prezioso per tutti noi.

Tutta ASCOM Gallarate, insieme ai colleghi commercianti, si stringe con riconoscenza e affetto alla famiglia in questo momento di dolore, ricordando Milena non solo per l’impegno instancabile, ma anche per la passione e l’entusiasmo che sapeva trasmettere.

“La sua energia e il suo sorriso continueranno a vivere nel cuore della nostra comunità.”

Il ricordo di Cristina Riganti, presidente provinciale di Federmoda

«Oggi non piango soltanto una collega, ma un’amica. Con Milena ho condiviso un lungo percorso, fatto di impegno in Federmoda ma anche di tanti momenti personali che ci hanno unite come persone prima ancora che come rappresentanti della nostra categoria».

Il ricordo di Cristina Riganti, presidente provinciale di Federmoda Confcommercio provincia di Varese, è carico di emozione. «Milena era un’imprenditrice illuminata, con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Nei suoi negozi di Gallarate, Busto Arsizio e Varese riusciva spesso ad anticipare le mode, a cogliere le tendenze prima che diventassero tali, trasformando ogni collezione in una proposta originale e distintiva».

All’interno del consiglio provinciale, Betto non mancava mai di portare idee nuove e stimolanti: «Era propositiva, instancabile, pronta a mettersi in gioco anche di fronte alle sfide più difficili. Un esempio su tutti: i Fashion Days dello scorso anno, che l’hanno vista protagonista assoluta nella fase di ideazione. La sua energia e la sua creatività hanno dato un contributo decisivo alla riuscita dell’iniziativa».

Innovatrice anche nella sua attività, Milena Betto è stata tra le prime a trasformare i negozi in luoghi di incontro: «Gli eventi che organizzava – aperitivi, serate musicali, collaborazioni con altri commercianti – erano intuizioni che hanno ispirato molti di noi. Sapeva precorrere i tempi, trasformando il commercio in relazione e comunità».

A nome di tutto il consiglio provinciale di Federmoda, Riganti si stringe al dolore dei familiari, degli amici e dei colleghi: «La sua perdita lascia un vuoto enorme. Ci mancheranno la sua visione, il suo entusiasmo, ma soprattutto la sua amicizia. Ed è così che voglio ricordarla, come l’amica speciale che oggi ci ha lasciati».

Fabio Lunghi, ex presidente della Camera di Commercio

Ciao Milena, oggi il cuore è colmo di tristezza.

Ti ricorderò sempre con questo sorriso, in mezzo a tanti amici con i quali abbiamo condiviso valori, idee, progetti e soprattutto ideali e speranze. Sei sempre stata solare e positiva, anche nelle difficoltà. Non ti dimenticheremo. Le mie più sincere condoglianze alla famiglia.