“Adotta Eva per un giorno”: un’iniziativa solidale per una bambina masai con disabilità in Tanzania

“Adotta Eva per un giorno” è l’iniziativa solidale che l’associazione Amici di Migoli ha lanciato per aiutare Eva, una bambina masai di 11 anni che vive in Tanzania e che soffre di una grave disabilità a causa di una deformità all’arto inferiore destro.

Fino al 2025, Eva non aveva possibilità di ricevere le cure necessarie, ma grazie all’intervento dell’associazione, la sua vita potrebbe cambiare radicalmente.

Eva sarà curata in Italia, dove l’intervento e le terapie che dovrà affrontare dureranno circa sei mesi (da settembre a marzo), con l’obiettivo di permetterle di camminare senza l’uso di una stampella. Per poter completare il suo percorso terapeutico, però, ha bisogno di una serie di supporti, tra cui medicinali, vitto, alloggio, abiti adatti alla stagione e piccoli beni di uso quotidiano.

Per coprire tutte queste necessità, Amici di Migoli ha lanciato la campagna di adozione “Adotta Eva per un giorno”, chiedendo ai cittadini di fare una donazione minima di 10 euro. Con questa somma, si contribuirà a offrire a Eva i medicinali e il supporto logistico necessari per il suo trattamento e la sua permanenza in Italia.

Come contribuire:

È possibile effettuare una donazione tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a AMICI DI MIGOLI:

Banca Intesa S. Paolo – Filiale di Varese

IBAN: IT02L0306909606100000405490

Causale: Eva

Le donazioni sono deducibili dalle tasse, e per ogni donatore verrà rilasciata una regolare ricevuta fiscale.

Inoltre, è possibile seguire l’andamento del progetto attraverso i canali social dell’associazione e il sito web ufficiale, dove sono aggiornate tutte le informazioni relative alla campagna.

Dettagli per contatti e informazioni:

Email: moses_chiara@alice.it

Sito web: www.amicidimigoli.org

Instagram: @amici_di_migoli

Un gesto di solidarietà che, oltre a supportare Eva nella sua cura, permette anche di contribuire a un progetto che porta speranza e cambiamento in una realtà difficile come quella di molte bambine in Tanzania.

L’impegno degli Amici di Migoli OdV

L’associazione Amici di Migoli OdV, nata dalla passione del medico varesino Giovanni Cecchini e della moglie Daniela, da anni sostiene la comunità di Changarawe. Dal 2019 ha realizzato numerosi progetti per il miglioramento dell’asilo e del centro di salute locale: ristrutturazioni, formazione del personale, installazione di pannelli solari e creazione di una sala operatoria per garantire assistenza medica di qualità in una zona remota e povera della Tanzania.

La storia di Eva è oggi il simbolo di questo impegno quotidiano per il diritto alla salute e all’istruzione, che l’associazione porta avanti con dedizione e spirito di servizio.

Per ulteriori informazioni o per offrire un contributo al progetto, è possibile contattare l’associazione all’indirizzo: moses_chiara@alice.it.

CHI SONO GLI AMICI DI MIGOLI ODV

L’associazione di volontariato Amici di Migoli OdV è nata dall’impegno e dalla passione del medico varesino Giovanni Cecchini e di sua moglie Daniela. Da oltre cinque anni, l’organizzazione sostiene la piccola comunità di Changarawe, nella circoscrizione di Migoli, in Tanzania centrale, un’area rurale povera e carente di servizi essenziali.

Dopo un primo intervento nel 2019 — quando l’asilo e il centro di salute locale versavano in gravi condizioni — l’associazione ha promosso numerosi progetti concreti per migliorare l’accesso alla salute e all’istruzione:

ristrutturazione dell’asilo e delle aule scolastiche;

ammodernamento del reparto di maternità e della sala parto;

creazione di un reparto di pronto soccorso (Emergency Care);

installazione di pannelli solari per garantire energia elettrica stabile;

formazione di personale locale, tra cui tecnici di anestesia;

realizzazione di una sala operatoria per interventi urgenti e tagli cesarei, ora certificata dal Ministero tanzaniano;

ripristino del servizio di ambulanza e trasporto sanitario;

mantenimento della casa di accoglienza per i volontari

Oggi l’associazione, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), continua a collaborare strettamente con le Suore Collegine della Sacra Famiglia, che operano stabilmente a Changarawe. L’obiettivo è garantire cure adeguate alle mamme e ai bambini e offrire ai piccoli la possibilità di un percorso scolastico sicuro e completo.

Con lo stesso spirito è nato anche il progetto per Eva, ulteriore tassello di un lavoro quotidiano che mira a rendere concreti e accessibili diritti fondamentali come salute, istruzione e dignità.

Per conoscere meglio l’associazione o partecipare ai progetti:

Amici di Migoli OdV

Via Carlo Poerio, 11 – Varese

moses_chiara@alice.it

+39 338 6041782