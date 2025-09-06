Agire in Comune interroga l’amministrazione di Travedona Monate sulle modifiche alla viabilità

Fabio Pecoroni, capogruppo di minoranza di Agire in Comune, ha presentato un’interrogazione all’amministrazione di Travedona Monate, per chiedere accesso ai pareri tecnici riguardo le modifiche temporanee alla viabilità nelle vie del centro durante i lavori per la costruzione di un nuovo svincolo sulla Statale Besozzo – Vergiate.

La richiesta avviene pochi giorni prima dell’assemblea pubblica in programma per martedì 9 settembre, durante la quale l’amministrazione guidata dal sindaco Angelo Fiombo spiegherà ai cittadini i dettagli sui cambiamenti alla circolazione.

«La viabilità – sottolinea in un comunicato Pecoroni – non è materia di scambio politico ma di scelte responsabili e condivise, che devono garantire sicurezza, funzionalità e rispetto per chi vive e lavora nel nostro paese».

«Invito quindi il Sindaco a rivedere questa decisione – aggiunge il capogruppo di Agire in Comune – e di non procedere con la modifica della viabilità, nell’interesse esclusivo della collettività e in coerenza con il principio di buon governo. La politica ha il dovere di ascoltare i cittadini e di agire per il bene comune: su questo non intendo arretrare».