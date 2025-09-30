Cerro di Laveno Mombello
Al Midec di Laveno il finissage della mostra di Marco Oggian con visite guidate e Dj set
Il finissage sarà l’ultima occasione per vivere questa atmosfera e condividere un momento di convivialità insieme all’autore. Dalle 18, a seguire Dj set
04 Ottobre 2025
Il MIDeC Museo Internazionale del Design Ceramico di Cerro di Laveno Mombello saluta la mostra IPEROGGETTI di Marco Oggian con un finissage speciale in programma sabato 4 ottobre dalle ore 18.00.
Per l’occasione il pubblico sarà guidato dallo stesso artista e designer in un percorso tra le opere esposte: un racconto diretto e informale che permetterà di entrare nel suo immaginario fatto di colori, forme radicali e segni immediati, ormai riconoscibili in tutto il mondo. Dopo la visita, il chiostro del museo si trasformerà in un luogo di incontro e festa con un djset firmato DEIV e lo spagnolo Sam Canay – designer e socio creativo di Oggian – che proporranno una selezione musicale capace di intrecciare suoni e atmosfere con lo spirito della mostra.
Con IPEROGGETTI Marco Oggian ha portato al MIDeC una riflessione ironica e vivace sugli oggetti e sui simboli della contemporaneità, trasformandoli in icone dal linguaggio immediato. Il finissage sarà l’ultima occasione per vivere questa atmosfera e condividere un momento di convivialità insieme all’autore.
Dettagli evento
MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico, Lungolago Perabò 5, Laveno Mombello
(VA), Sabato 4 ottobre 2025, Dalle 18.00, Visita guidata con Marco Oggian + djset con DEIV e Sam Canay. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
