Al Midec di Laveno il finissage della mostra di Marco Oggian con visite guidate e Dj set

Il finissage sarà l’ultima occasione per vivere questa atmosfera e condividere un momento di convivialità insieme all’autore. Dalle 18, a seguire Dj set

Il MIDeC Museo Internazionale del Design Ceramico di Cerro di Laveno Mombello saluta la mostra IPEROGGETTI di Marco Oggian con un finissage speciale in programma sabato 4 ottobre dalle ore 18.00.

Per l’occasione il pubblico sarà guidato dallo stesso artista e designer in un percorso tra le opere esposte: un racconto diretto e informale che permetterà di entrare nel suo immaginario fatto di colori, forme radicali e segni immediati, ormai riconoscibili in tutto il mondo. Dopo la visita, il chiostro del museo si trasformerà in un luogo di incontro e festa con un djset firmato DEIV e lo spagnolo Sam Canay – designer e socio creativo di Oggian – che proporranno una selezione musicale capace di intrecciare suoni e atmosfere con lo spirito della mostra.

Con IPEROGGETTI Marco Oggian ha portato al MIDeC una riflessione ironica e vivace sugli oggetti e sui simboli della contemporaneità, trasformandoli in icone dal linguaggio immediato. Il finissage sarà l’ultima occasione per vivere questa atmosfera e condividere un momento di convivialità insieme all’autore.

Dettagli evento

MIDeC – Museo Internazionale del Design Ceramico, Lungolago Perabò 5, Laveno Mombello

(VA), Sabato 4 ottobre 2025, Dalle 18.00, Visita guidata con Marco Oggian + djset con DEIV e Sam Canay. Ingresso libero fino a esaurimento posti.