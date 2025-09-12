Al Museo del Tessile di Busto Arsizio la quinta edizione della manifestazione di giochi d’epoca e modellismo

L’appuntamento è per domenica 21 settembre. Tra le categorie esposte giocattoli vintage e moderni, modellismo dinamico e statico, Lego, videogiochi, fumetti, numismatica e giochi da tavolo

Domenica 21 settembre, dalle 9 alle 18, il Museo del Tessile di Busto Arsizio ospiterà la quinta edizione di “Modellismo al Museo”, un appuntamento per tutti gli appassionati di modellismo, collezionismo e giochi.

Organizzata dall’associazione “La LudoSofia aps”, associazione no-profit impegnata nella promozione della cultura ludica, artistica e sportiva, la manifestazione offre ai visitatori l’opportunità per scoprire pezzi unici e collezionabili di grande valore.

Tra le categorie esposte giocattoli vintage e moderni, modellismo dinamico e statico, Lego, videogiochi, fumetti, numismatica e giochi da tavolo.

L’evento – che si svolge con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio – è gratuito e aperto a tutti. La giornata si svolgerà interamente al coperto, e per arricchire ulteriormente l’ offerta per tutte le famiglie, ci sarà un’ area gonfiabili completamente gratuita.

Non mancheranno spazi per il relax con una zona tavoli e un’area ristoro.