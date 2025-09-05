Al parco di Mombello una giornata di festa

Sabato 6 settembre 2025, a Laveno Mombello, si terrà un evento di apertura del parco di Mombello (via Bellorini 50), organizzato dalla cooperativa Padanasistenza in collaborazione con il Comune di Laveno Mombello e la Fondazione Alviero. La giornata promette di essere un’occasione di divertimento e solidarietà per tutta la famiglia.

L’evento si svolgerà dalle 10:00 alle 16:30 e includerà attività per bambini, un mercatino solidale, food truck e giochi organizzati. Gli stand tematici proporranno sfide di equilibrio, giochi sensoriali ed esercizi di empatia, per un divertimento coinvolgente e stimolante. Nel pomeriggio, dalle 15:30 alle 16:30, sarà inoltre presente il Gioco dell’Ape, un’attività pensata per famiglie.

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 7 settembre. Per partecipare o per maggiori informazioni è possibile contattare il numero +39 3406059545.

Una giornata che unirà giochi, cultura, e solidarietà nel cuore della comunità di Laveno Mombello.

(foto di archivio)