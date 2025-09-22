Al rifugio di Origgio torna la DogOktoberfest, tra birre artigianali e amici a quattro zampe

L’appuntamento è per domenica 28 settembre alla pensione rifugio “Lilli e il Vagabondo” di via Consorziale per Nerviano 13

Domenica 28 settembre la Pensione Rifugio “Lilli e il Vagabondo” di Origgio apre le porte a una giornata speciale dedicata agli amici a quattro zampe e ai loro umani: arriva la seconda edizione della DogOktoberfest, un evento che unisce il divertimento della classica festa bavarese alla compagnia dei cani in cerca di casa.

Festa a misura di cane (e di umano)

Dalle 12, negli spazi esterni del rifugio – in Strada Consorziale per Nerviano 13 – sarà possibile trascorrere un pomeriggio all’aria aperta gustando birre artigianali, wurstel (anche vegani), bretzel e crauti, in compagnia dei volontari del rifugio e di tanti ospiti pelosi in cerca di coccole e magari anche di una famiglia. Per il pranzo è necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 392 9808556

Consigli utili con l’educatrice Letizia Gioffrè

Tra gli stand gastronomici e gli spazi dedicati ai cani, sarà presente anche l’educatrice cinofila Letizia Gioffrè, pronta a rispondere alle domande e dare consigli sulla gestione dei piccoli problemi quotidiani con i propri animali.

Durante l’evento sarà possibile conoscere gli ospiti del rifugio. Alcuni di loro sono in cerca di adozione e questa giornata potrebbe essere l’occasione perfetta per incontrarli, fare due passi insieme e – perché no – tornare a casa con un nuovo amico.

Gli organizzatori ricordano che è possibile intervenire all’iniziativa con i propri cani ma non è consentita la partecipazione di femmine in calore o gravide e cuccioli sotto i 3 mesi.

In caso di maltempo l’evento sarà riproposto domenica 5 ottobre.