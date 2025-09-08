Al Sacro Monte di Varese va in scena la Passione con “Il traditore, il soldato, la peccatrice”

Il Santuario ospita una serata di teatro sacro e riflessione, con testi tratti dall’opera di Riccardo Prando e momenti musicali dal vivo

Una proposta intensa e spirituale attende il pubblico del Sacro Monte di Varese domenica 14 settembre 2025 alle ore 20.30, in occasione della festa dell’Esaltazione della Santa Croce e nell’ambito del “Giubileo della Speranza”. Al Santuario di Santa Maria del Monte andrà in scena una selezione teatrale tratta da “Il traditore, il soldato, la peccatrice”di Riccardo Prando, tre monologhi dedicati alla Passione di Cristo.

Si tratta di un evento che unisce teatro, musica e spiritualità, pensato per accompagnare il pubblico in un percorso interiore attraverso le voci di tre personaggi emblematici della Passione: Giuda, il centurione e la donna peccatrice. I testi, pubblicati da Macchione Editore, propongono un’intensa meditazione sul dolore, il pentimento e la redenzione.

Giovani talenti in scena per la Passione

Le tre figure saranno interpretate dai giovani attori della Scuola Teatrale “Splendor del Vero”: Sergio Brumana, Giacomo Russo e Aurora Scarpolini, quest’ultima impegnata anche in momenti musicali con l’arpa e il canto, in un’alternanza suggestiva tra parola e suono.

La regia è affidata a Luisa Oneto, che cura l’allestimento con sensibilità e rigore spirituale.

Una serata immersa nell’atmosfera del Sacro Monte

La scelta del Santuario di Santa Maria del Monte, luogo simbolico e carico di significato, rafforza il valore dell’evento che si colloca nel contesto più ampio del Giubileo della Speranza. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per vivere un’esperienza culturale e meditativa in un luogo di grande bellezza e raccoglimento.

Info utili

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali ufficiali del Giubileo della Speranza o rivolgersi alla Scuola Teatrale “Splendor del Vero”.