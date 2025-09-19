Varese News

Varese Laghi

Al via a Varese al Castello di Masnago la mostra dedicata al fotografo Giorgio Casali

Figura di spicco della fotografia del Novecento. Sabato 20 settembre l'inaugurazione

Giappone: disegno e design al Castello di Masnago
Il 20 settembre alle ore 18.00 al Museo di Arte Contemporanea e Moderna del Castello di Masnago verrà inaugurata la mostra Giorgio Casali fotografo. Paesaggi pubblici e privati. L’esposizione, realizzata in partenariato con l’Archivio Progetti dell’Università Iuav di Venezia, resterà aperta al pubblico fino al 15 marzo 2026.

Giorgio Casali (1913-1995) è stato una figura centrale nella storia della fotografia del Novecento, riferimento dei maggiori architetti e designer italiani. Ha documentato le trasformazioni della cultura del progetto italiana, attraversata dall’entusiasmo della modernizzazione e dalla nascita di nuovi stili di vita. La sua lunga collaborazione con Gio Ponti e con la rivista “Domus” lo consacra a livello internazionale come testimone privilegiato delle evoluzioni dell’architettura, del design e della società italiana.

La mostra è visitabile nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30, e da mercoledì a domenica nell’orario 9.30-12.30/14.00-18.00. Per visite guidate è possibile scrivere a museivarese@cooperativasullarte.it.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.