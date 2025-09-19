Al via a Varese al Castello di Masnago la mostra dedicata al fotografo Giorgio Casali

Giorgio Casali (1913-1995) è stato una figura centrale nella storia della fotografia del Novecento, riferimento dei maggiori architetti e designer italiani. Ha documentato le trasformazioni della cultura del progetto italiana, attraversata dall’entusiasmo della modernizzazione e dalla nascita di nuovi stili di vita. La sua lunga collaborazione con Ponti e con la rivista “Domus” lo consacra a livello internazionale come testimone privilegiato delle evoluzioni dell’architettura, del design e della società italiana.

