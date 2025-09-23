Al via il corso di formazione per amministratori di condominio a Varese
Il corso in partenza il 1 ottobre, della durata complessiva di 72 ore, si rivolge a chi desidera intraprendere la professione dell'amministratore di condominio, con un attestato finale valido su tutto il territorio nazionale e senza scadenza
Prenderà avvio il 1° ottobre 2025 il nuovo Corso di Formazione Iniziale per Amministratori di Condominio, promosso e organizzato da Camera Condominiale di Varese. Si tratta di un percorso formativo riconosciuto e conforme al D.M. 140/2014 del Ministero della Giustizia, che abilita all’esercizio della professione di amministratore condominiale in tutta Italia.
Un’opportunità professionale in crescita
La figura dell’amministratore di condominio è oggi sempre più richiesta, alla luce della complessità normativa, fiscale e tecnica che riguarda la gestione degli edifici. Il corso, della durata complessiva di 72 ore, si rivolge a chi desidera intraprendere questa professione, con un attestato finale valido su tutto il territorio nazionale e senza scadenza.
Struttura e contenuti del corso
Le lezioni si svolgeranno online su piattaforma Zoom, con modalità interattiva e possibilità di confronto diretto con i docenti. Il programma copre tutte le principali aree di competenza dell’amministratore condominiale:
- Amministrazione condominiale: compiti, poteri e responsabilità dell’amministratore
- Sicurezza degli edifici: staticità, risparmio energetico, impianti e prevenzione incendi
- Regolamenti e spazi comuni: tabelle millesimali, ripartizione delle spese, regolamenti condominiali
- Diritto civile e urbanistico: norme edilizie, proprietà edilizia, barriere architettoniche
- Contratti e lavoro subordinato
- Contabilità e fiscalità condominiale
- Tecniche di risoluzione dei conflitti e comunicazione efficace
- Strumenti informatici e software gestionali
Clicca e scarica il programma
Il corpo docente è formato da avvocati, consulenti, geometri e professionisti esperti nel settore immobiliare e condominiale, coordinati dal dott. Gianluca Carullo, responsabile scientifico della Camera Condominiale di Varese.
Modalità di partecipazione
- Durata: 72 ore di formazione (con obbligo di frequenza almeno all’80%)
- Costo: 520 euro (IVA inclusa) + 300 euro di quota associativa per il 2026, che comprende iscrizione alla Camera Condominiale di Varese, badge, timbro e assicurazione personale
- Requisiti: diploma di scuola secondaria superiore
- Esami finali: tesina, prova scritta a risposta multipla e prova orale
Al termine, i partecipanti entreranno a far parte della Camera Condominiale di Varese a partire dal 1° gennaio 2026, accedendo così a una rete di professionisti e a servizi dedicati.
Come iscriversi
Le iscrizioni sono già aperte e i posti sono limitati. Per informazioni e adesioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 0332629323 o scrivere all’indirizzo info@cameracondominialevarese.it
