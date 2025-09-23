Varese News

Varese Laghi

Al via il corso di formazione per amministratori di condominio a Varese

Il corso in partenza il 1 ottobre, della durata complessiva di 72 ore, si rivolge a chi desidera intraprendere la professione dell'amministratore di condominio, con un attestato finale valido su tutto il territorio nazionale e senza scadenza

condominio

Prenderà avvio il 1° ottobre 2025 il nuovo Corso di Formazione Iniziale per Amministratori di Condominio, promosso e organizzato da Camera Condominiale di Varese. Si tratta di un percorso formativo riconosciuto e conforme al D.M. 140/2014 del Ministero della Giustizia, che abilita all’esercizio della professione di amministratore condominiale in tutta Italia.

Un’opportunità professionale in crescita

La figura dell’amministratore di condominio è oggi sempre più richiesta, alla luce della complessità normativa, fiscale e tecnica che riguarda la gestione degli edifici. Il corso, della durata complessiva di 72 ore, si rivolge a chi desidera intraprendere questa professione, con un attestato finale valido su tutto il territorio nazionale e senza scadenza.

Struttura e contenuti del corso

Le lezioni si svolgeranno online su piattaforma Zoom, con modalità interattiva e possibilità di confronto diretto con i docenti. Il programma copre tutte le principali aree di competenza dell’amministratore condominiale:

  • Amministrazione condominiale: compiti, poteri e responsabilità dell’amministratore
  • Sicurezza degli edifici: staticità, risparmio energetico, impianti e prevenzione incendi
  • Regolamenti e spazi comuni: tabelle millesimali, ripartizione delle spese, regolamenti condominiali
  • Diritto civile e urbanistico: norme edilizie, proprietà edilizia, barriere architettoniche
  • Contratti e lavoro subordinato
  • Contabilità e fiscalità condominiale
  • Tecniche di risoluzione dei conflitti e comunicazione efficace
  • Strumenti informatici e software gestionali

Clicca e scarica il programma

Il corpo docente è formato da avvocati, consulenti, geometri e professionisti esperti nel settore immobiliare e condominiale, coordinati dal dott. Gianluca Carullo, responsabile scientifico della Camera Condominiale di Varese.

Modalità di partecipazione

  • Durata: 72 ore di formazione (con obbligo di frequenza almeno all’80%)
  • Costo: 520 euro (IVA inclusa) + 300 euro di quota associativa per il 2026, che comprende iscrizione alla Camera Condominiale di Varese, badge, timbro e assicurazione personale
  • Requisiti: diploma di scuola secondaria superiore
  • Esami finali: tesina, prova scritta a risposta multipla e prova orale

Al termine, i partecipanti entreranno a far parte della Camera Condominiale di Varese a partire dal 1° gennaio 2026, accedendo così a una rete di professionisti e a servizi dedicati.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono già aperte e i posti sono limitati. Per informazioni e adesioni è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 0332629323 o scrivere all’indirizzo info@cameracondominialevarese.it

di
Pubblicato il 23 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.