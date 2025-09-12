Al via la ristrutturazione di piazzale Bersaglieri, il mercato di Busto Arsizio si sposta in via Muratori

A partire da giovedì 18 settembre, il mercato principale di Busto Arsizio cambia location: il tradizionale appuntamento settimanale si trasferisce temporaneamente in via Muratori, in attesa dei lavori di riqualificazione di piazzale Bersaglieri. Questo intervento fa parte della strategia di sviluppo urbano sostenibile “Fili Urbani – Connettere energie, unire la città”, un progetto ambizioso volto a trasformare l’area in un moderno spazio di aggregazione.

La nuova collocazione del mercato

Il mercato, che si svolgerà nei giorni di giovedì e sabato, sarà posizionato in modo lineare tra l’incrocio con via Gaeta e la rotonda dei Tre Ponti, in una zona adiacente all’attuale piazzale. L’Amministrazione comunale ha lavorato a stretto contatto con gli operatori per ottimizzare gli spazi e favorire una fruizione più razionale del mercato, che si arricchirà di una mappa distribuita ai cittadini per indicare la posizione precisa dei banchi. L’assessore allo Sviluppo economico Matteo Sabba ha sottolineato come questo spostamento, seppur inizialmente visto con qualche timore, rappresenti una nuova opportunità di crescita per il commercio di vicinato.

Il taglio del nastro per la nuova collocazione del mercato avverrà giovedì 18 settembre alle 10.45, con l’ingresso situato all’incrocio con via Gaeta.

Modifiche alla viabilità

Per agevolare il regolare svolgimento del mercato, sono state apportate modifiche alla viabilità: in particolare, è stato istituito un senso unico in via Muratori, nel tratto compreso tra via Cagliari e la rotonda dei Tre Ponti. Il traffico sarà consentito in direzione Tre Ponti lungo questa via, mentre i banchi del mercato saranno disposti nella zona che porta verso via Gaeta.

Il futuro di piazzale Bersaglieri

Il piazzale Bersaglieri subirà una completa trasformazione, che prevede la creazione di una nuova piazza del mercato, uno spazio civile e di socialità, dotato di nuova pavimentazione, arredi urbani e illuminazione. Inoltre, una parte del parcheggio esistente sarà convertita in un parco pubblico. Accanto alla piazza, sorgeranno un parcheggio multipiano e l’edificio BOOST, dedicato a giovani, anziani e persone in cerca di occupazione. Un’altra parte dell’intervento riguarderà la ristrutturazione dell’ex dispensario, che sarà integrato nel progetto.

Il piano di riqualificazione è stato finanziato con 15 milioni di euro dalla Regione, grazie a fondi strutturali e di investimento europei. L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità della vita, creando uno spazio verde, sostenibile e accessibile che superi la separazione tra il centro di Busto Arsizio e il quartiere Sant’Edoardo.

Parallelamente ai lavori, sono in corso attività rivolte a tre principali target di cittadini: giovani, anziani e persone in cerca di occupazione. Giovedì 18 settembre, alle ore 9.30, nella sala Tramogge dei Molini Marzoli, sarà presentata la nuova stagione di corsi e laboratori per gli over 65, una fascia di popolazione che ha già dimostrato grande interesse per le iniziative passate.