Al via la stagione BA Teatro 2025/2026: 94 spettacoli in otto sale a Busto Arsizio

BA Teatro, la rassegna teatrale che riunisce le stagioni di otto diverse sale cittadine, torna anche per il 2025/2026 con un’offerta ampia, articolata e pensata per soddisfare pubblici diversi. Il cartellone di quest’anno conta 94 spettacoli distribuiti tra settembre e maggio in tutta Busto Arsizio.

La rassegna, coordinata dall’Amministrazione comunale con il contributo diretto dell’assessorato alla Cultura, coinvolge le sale Fratello Sole, Lux, Manzoni, San Giovanni Bosco, Sociale, Spazio Teatro Alberto Caprioli, Teatro Sant’Anna e Sala Pro Busto (quest’ultima per la stagione dei Viandanti Teatranti).

Uno sforzo corale per una proposta unica

«BA Teatro è la struttura portante della nostra offerta culturale – ha sottolineato Manuela Maffioli, assessore alla Cultura, durante la presentazione ufficiale –. Ogni volta che presento questa rassegna ho la netta percezione di quale patrimonio inestimabile rappresentino le sale teatrali della città, contenitori di contenuti di assoluto valore per la comunità».

La rassegna si distingue anche per la cura nel costruire un programma condiviso: «Le sale lavorano per evitare sovrapposizioni e ognuna porta un linguaggio drammaturgico diverso, ampliando le possibilità di scelta per il pubblico».

Un ringraziamento particolare è andato ai volontari, alle parrocchie e alle associazioni che rendono possibile questa realtà: «Andare a teatro – ha concluso Maffioli – è un investimento su sé stessi e per il mantenimento del valore, anche materiale, dei nostri teatri».

Ogni sala, una proposta culturale diversa

La forza di BA Teatro sta anche nella varietà dell’offerta, costruita in modo capillare nei quartieri della città.

Ecco una panoramica delle proposte delle singole sale:

Fratello Sole (Frati): specializzato in commedie, con un tono leggero e familiare

Lux (Sacconago): spazio tra commedie e spettacoli musicali

Manzoni (San Michele): propone spettacoli per tutti, con compagnie di livello nazionale

Sala Pro Busto – Viandanti Teatranti (Frati): teatro popolare e contemporaneo, con attenzione al pubblico dei più piccoli

San Giovanni Bosco (Sant’Edoardo): alterna teatro per famiglie e per adulti, con una programmazione ricca e articolata

Teatro Sant’Anna (Sant’Anna): teatro sociale attento alle tematiche contemporanee e all’inclusione di pubblici diversi

Teatro Sociale: grande varietà di generi e nomi noti del teatro italiano

Spazio Teatro Alberto Caprioli: produzioni in lingua originale che girano anche su scala nazionale

La stagione si apre il 14 settembre

Il primo spettacolo è in programma per domenica 14 settembre 2025, mentre l’ultimo andrà in scena lunedì 18 maggio 2026. Non è escluso che altri titoli si aggiungano in corso d’opera: alcune date sono ancora in fase di definizione.

Con una proposta così ricca, articolata e distribuita sul territorio, BA Teatro si conferma come uno degli assi portanti della vita culturale di Busto Arsizio, capace di unire linguaggi diversi, pubblici diversi e sale con una storia e un’identità fortemente radicate nella città.