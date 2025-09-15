Alan Pet Shop festeggia 1 anno nella nuova sede di Vedano Olona: sconti e sorprese per clienti e amici a 4 zampe
Amore e passione per i vostri amici a quattro zampe
Alan pet shop è lieto di celebrare il suo primo compleanno nella nuova sede in SS Varesina 2 Vedano Olona È stato un anno incredibile, ricco di code scodinzolanti, fusa e clienti felici, e tutto questo grazie a voi!
In questi primi 12 mesi, ci siamo impegnati a offrire il meglio per i vostri amici a quattro zampe (e non solo!), selezionando con cura alimenti di alta qualità, accessori innovativi e tutto ciò che serve per il loro benessere. La nuova sede ci ha permesso di ampliare la nostra offerta e di creare uno spazio ancora più accogliente e fornito per le vostre esigenze e quelle dei vostri animali domestici.
Per ringraziarvi del vostro affetto e per festeggiare questo importante traguardo, abbiamo preparato delle sorprese speciali per chi verrà a trovarci durante tutto il mese di Settembre!
Per i Nuovi Arrivati: Un Benvenuto Pieno di Vantaggi!
Non sei ancora nostro cliente? Questo è il momento perfetto per conoscerci! Per tutti i nuovi clienti che verranno a trovarci e decideranno di attivare la nostra tessera fedeltà, abbiamo riservato un coupon esclusivo di buoni sconto da utilizzare sui vostri prossimi acquisti. Entra a far parte della nostra famiglia e scopri un mondo di convenienza e qualità dedicato ai tuoi amici animali!
Per i Nostri Fedelissimi: Un Regalo Speciale per Ringraziarvi!
Sappiamo quanto tenete ai vostri animali e apprezziamo la vostra lealtà. Per questo, abbiamo pensato anche a voi! Tutti i clienti già in possesso della nostra tessera fedeltà che ci verranno a trovare durante il mese di Settembre riceveranno un buono sconto esclusivo. È il nostro piccolo modo per dirvi grazie di cuore per averci scelto e per continuare a darci fiducia ogni giorno.
Vieni a Trovarci!
Ti aspettiamo in SS Varesina 2 Vedano Olona per festeggiare insieme questo primo anno di successi. Sarà un’occasione per conoscerci, scoprire le ultime novità e approfittare delle nostre offerte speciali.
Non mancare! Il benessere dei vostri animali è la nostra priorità e il nostro primo compleanno è l’opportunità perfetta per celebrarlo insieme.
ALAN PET SHOP
Strada Statale Varesina 2, 21040 Vedano Olona
Tel. 0332.861569
WhatsApp +39 348.7355208
Email: info@alan.it
Orari di apertura
Da lunedì a sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30
Domenica chiuso
