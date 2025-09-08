Alessandro Cattelan debutta a Varese con il nuovo spettacolo “Benvenuto nell’AI!”

Sarà il Teatro di Varese a ospitare, il 20 settembre 2025, la prima data del nuovo tour teatrale di Alessandro Cattelan, intitolato “Benvenuto nell’AI!”. Dopo il successo del suo esordio nei teatri con “Salutava Sempre”, lo showman torna sul palco con uno spettacolo tra ironia, musica e riflessioni sul nostro rapporto con la tecnologia.

Un futuro inquietante… che è già presente

Dopo aver interpretato sé stesso da “morto” nel precedente show, Cattelan cambia prospettiva e guarda al futuro — o meglio, al presente — dominato da intelligenze artificiali, assistenti vocali e algoritmi. Con il suo stile diretto e coinvolgente, prova a rispondere a una domanda provocatoria: è davvero questo il mondo che volevamo?

«L’obiettivo oggi sembra uno solo – racconta Cattelan –: delegare tutto alle macchine e riuscire finalmente a non fare un beato niente».

Un tour nazionale da nord a sud

Il tour, prodotto per i teatri da Live Nation, toccherà alcune delle principali città italiane. Dopo la partenza da Varese, queste le altre tappe:

22 settembre: Trieste – Politeama Rossetti

25 settembre: Milano – Teatro degli Arcimboldi

30 settembre: Torino – Teatro Colosseo

3 ottobre: Piacenza – Teatro Politeama

4 ottobre: Bologna – EuropAuditorium

6 ottobre: Padova – Gran Teatro Geox

9 ottobre: Bergamo – Chorus Life Arena

10 ottobre: Forlì – Palagalassi

12 ottobre: Brescia – Teatro Clerici

14 ottobre: Firenze – Teatro Cartiere Carrara

16 ottobre: Roma – Teatro Brancaccio

19 ottobre: Napoli – Teatro Augusteo

20 ottobre: Bari – Teatro Team

22 ottobre: Catania – Teatro Metropolitan

Radio Deejay sarà media partner ufficiale del tour.

Un anno da protagonista tra tv, podcast e palco

Il ritorno in teatro si inserisce in un anno particolarmente ricco per Alessandro Cattelan, volto noto della tv e della radio. Attualmente alla guida di Sanremo Giovani, sarà protagonista anche del prossimo Festival di Sanremo: al fianco di Carlo Conti, condurrà il DopoFestival e la serata finale del Festival.

Nel frattempo continua il successo di “Stasera c’è Cattelan – Supernova”, il suo podcast settimanale in cui dialoga con ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità.