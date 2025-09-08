Varese News

Varese Laghi

Alessandro Cattelan debutta a Varese con il nuovo spettacolo “Benvenuto nell’AI!”

Dopo il successo del suo esordio nei teatri con “Salutava Sempre”, lo showman torna sul palco con uno spettacolo tra ironia, musica e riflessioni sul nostro rapporto con la tecnologia

Generico 08 Sep 2025

Sarà il Teatro di Varese a ospitare, il 20 settembre 2025, la prima data del nuovo tour teatrale di Alessandro Cattelan, intitolato “Benvenuto nell’AI!”. Dopo il successo del suo esordio nei teatri con “Salutava Sempre”, lo showman torna sul palco con uno spettacolo tra ironia, musica e riflessioni sul nostro rapporto con la tecnologia.

Un futuro inquietante… che è già presente

Dopo aver interpretato sé stesso da “morto” nel precedente show, Cattelan cambia prospettiva e guarda al futuro — o meglio, al presente — dominato da intelligenze artificiali, assistenti vocali e algoritmi. Con il suo stile diretto e coinvolgente, prova a rispondere a una domanda provocatoria: è davvero questo il mondo che volevamo?

«L’obiettivo oggi sembra uno solo – racconta Cattelan –: delegare tutto alle macchine e riuscire finalmente a non fare un beato niente».

Un tour nazionale da nord a sud

Il tour, prodotto per i teatri da Live Nation, toccherà alcune delle principali città italiane. Dopo la partenza da Varese, queste le altre tappe:

22 settembre: Trieste – Politeama Rossetti
25 settembre: Milano – Teatro degli Arcimboldi
30 settembre: Torino – Teatro Colosseo
3 ottobre: Piacenza – Teatro Politeama
4 ottobre: Bologna – EuropAuditorium
6 ottobre: Padova – Gran Teatro Geox
9 ottobre: Bergamo – Chorus Life Arena
10 ottobre: Forlì – Palagalassi
12 ottobre: Brescia – Teatro Clerici
14 ottobre: Firenze – Teatro Cartiere Carrara
16 ottobre: Roma – Teatro Brancaccio
19 ottobre: Napoli – Teatro Augusteo
20 ottobre: Bari – Teatro Team
22 ottobre: Catania – Teatro Metropolitan

Radio Deejay sarà media partner ufficiale del tour.

Un anno da protagonista tra tv, podcast e palco

Il ritorno in teatro si inserisce in un anno particolarmente ricco per Alessandro Cattelan, volto noto della tv e della radio. Attualmente alla guida di Sanremo Giovani, sarà protagonista anche del prossimo Festival di Sanremo: al fianco di Carlo Conti, condurrà il DopoFestival e la serata finale del Festival.

Nel frattempo continua il successo di “Stasera c’è Cattelan – Supernova”, il suo podcast settimanale in cui dialoga con ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.