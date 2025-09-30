Varese
Alessandro Tinti con “Resistere altrove. Lezioni curde sul contropotere”
Le storie di Nabil, Mohammed e Renas offrono lezioni su ecologia, non violenza e rivoluzione, rilette da Tinti in dialogo con Samantha Colombo
10 Ottobre 2025
All’interno del Festival dei diritti (A Varese dal 9 all’11 ottobre) Alessandro Tinti presenta “Resistere altrove. Lezioni curde sul contropotere” .
Le vite resistenti di Nabil, Mohammed e Renas incarnano tre lezioni fondamen- tali – su ecologia, nonviolenza e rivoluzione – sul rapporto tra potere e contropo- tere. Attraverso il loro sguardo, Tinti racconta la complessità della questione curda da una prospettiva inedita e rilegge le sfide urgenti del nostro tempo.
In dialogo con Samantha Colombo, giornalista, in Sala Morselli della Biblioteca Civica di Varese.
