Alfa al lavoro a Leggiuno per ridurre le perdite nelle rete idrica

650 metri di nuove tubazioni per un investimento di 200 mila euro. Tre le vie interessate dai lavori di rinnovamento

650 metri di rete sostituiti con un investimento di 200 mila euro. Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, è intervenuta a Leggiuno con l’obiettivo di ridurre le perdite.

I dettagli

In via Riva sono stati posati 400 metri di linea. Il vecchio tubo in ferro da 4 pollici è stato sostituito con uno nuovo in polietilene dello stesso diametro. Rifatti anche trenta allacci.

Tra via Piave e via Bernardoni, invece, sono stati sostituiti 250 metri di tubazione, passando dai 4 ai 7 pollici per favorire le pressioni.

«Un investimento per ridurre le perdite»

«L’intervento – spiegano i tecnici di Alfa -, con un investimento complessivo di 200 mila euro, ha lo scopo di rendere la rete idrica più efficiente, riducendo le perdite».

Pubblicato il 03 Settembre 2025
