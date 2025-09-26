Il comune di Sesto Calende diventa teatro con “Alice, che meraviglia”

Temi: scoperta e curiosità, fantasia e immaginazione, crescita

Da un po’ di tempo Alice non si meraviglia più. Ogni cosa, intorno a lei, sembra monotona e molto meno interessante del solito… e anche giochi e i passatempi di sempre iniziano ad annoiarla. Cosa sarà mai successo? Lungo il sentiero che conduce alla meraviglia, la bambina incontrerà personaggi inaspettati e vivrà situazioni inimmaginabili che la aiuteranno a sorridere di nuovo e a giocare come faceva un tempo. Un coniglio sempre di fretta, un cappellaio tutto matto, una regina bisbetica e uno strambissimo Gignagatto. Lo spettacolo è un viaggio poetico e avventuroso per tornare ad emozionarsi e a stupirsi come mai prima, una reinterpretazione del classico dei classici di Lewis Carroll. Una meraviglia tutta nuova!

Testo e regia: Gioele Peccenini

Attori: Elisa Pastore, Marta Boscaini, Alessandra Spina, Lahire Tortora

Anno di produzione: 2024

Età: dai 5 ai 10 anni