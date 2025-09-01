“All Eyes on Gaza Flotilla”: un presidio per seguire la missione umanitaria in diretta streaming
Giovedi 4 settembre in piazza monte Grappa una mobilitazione per dare voce alla flottiglia umanitaria diretta verso Gaza
Il 4 settembre 2025, dalle 21, Piazza Monte Grappa a Varese ospiterà il presidio “All Eyes on Gaza Flotilla“, iniziativa di solidarietà internazionale che si inserisce nella campagna “Da ogni fiume a ogni mare” promossa dal Global Movement to Gaza.
L’evento, organizzato in collaborazione con il Global Movement to Gaza, si propone di creare un collegamento diretto con gli attivisti della flottiglia umanitaria salpata verso Gaza con l’obiettivo di rompere l’assedio imposto alla Striscia. Attraverso una diretta streaming dalle imbarcazioni, i partecipanti al presidio potranno seguire in tempo reale la missione umanitaria e offrire sostegno mediatico agli attivisti in navigazione.
“Insieme, possiamo diventare cassa di risonanza per la missione umanitaria delle flottiglie“, spiegano gli organizzatori, sottolineando come la visibilità mediatica sia cruciale per garantire la sicurezza degli attivisti che partecipano alla missione, la cui incolumità potrebbe essere a rischio durante la navigazione.
Il presidio varesino fa parte di una mobilitazione nazionale che vedrà diverse realtà attive sul territorio italiano unirsi nella stessa giornata per sostenere l’iniziativa. L’evento non sarà solo un momento di collegamento con la flottiglia, ma anche uno spazio di intervento per le organizzazioni locali aderenti all’iniziativa.
In contemporanea al live streaming in piazza, verranno infatti aperti spazi di intervento, ci saranno
momenti di lettura poetica e, durante tutto il presidio, un laboratorio creativo; il materiale realizzato – cartelloni e striscioni – verrà utilizzato sia per i prossimi eventi a sostegno del popolo palestinese che si terranno in città sia per dare spazio all’espressione di sè attraverso il fare artistico
Gli organizzatori invitano inoltre alla condivisione dell’iniziativa sui social network, utilizzando gli hashtag ufficiali: #FromEveryRiverToEverySea #WaveForFreedom #WaterRemembers #LiberationWave, insieme ai tag @globalsumudflotilla e @globalmovementtogaza.
Le info dell’evento
Quando: Giovedì 4 settembre 2025, dalle 21:00 alle 23:30
Dove: Piazza Monte Grappa, Varese
In caso di maltempo: Spazio YAK, Piazza Fulvio De Salvo, quartiere Bustecche, Varese
L’organizzazione ha previsto una location alternativa al coperto per garantire lo svolgimento dell’evento anche in caso di condizioni meteorologiche avverse.
Per restare aggiornati sull'evento, potete seguire una tra le seguenti pagine instagram:
lagora.varese
associazionecovo
va.che.lotta
FemVa
asvp_forzinetti
