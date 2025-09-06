Alla diciassettenne varesina Carlotta Ciserani la fascia Miss Grand Prix Auto 2025
La studentessa lombarda si è classificata tra le prime cinque nella serata condotta da Beppe Convertini a Pescara
Torna a Varese con una fascia importante Carlotta Ciserani, 17 anni, dopo aver partecipato alla finalissima del concorso Miss Grand Prix 2025 andata in scena il 29 agosto allo Stadio del Mare di Pescara.
Pur non aggiudicandosi il titolo principale – vinto dalla modenese di origini dominicane Estefany Yan – la giovane varesina si è classificata tra le prime cinque e ha conquistato la fascia di “Miss Grand Prix Auto 2025”, uno dei riconoscimenti speciali previsti dalla competizione.
Per Carlotta, studentessa e giovanissima concorrente lombarda, si è trattato di un’esperienza indimenticabile all’interno di uno dei concorsi di bellezza più longevi e noti in Italia.
La serata finale è stata condotta da Beppe Convertini e ha visto la partecipazione sul palco di ospiti come Scialpi e Jo Squillo. L’evento è stato organizzato come di consueto dal patron Claudio Marastoni.
