Alla scoperta dei tesori del Santuario di Saronno con l’associazione Cantastorie

Sabato 20 settembre l’associazione Cantastorie organizza una visita guidata al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, un’occasione preziosa per scoprire i tesori artistici e storici conservati nella chiesa simbolo della città, inserita tra le chiese giubilari.

Durante il percorso (della durata di circa un’ora), i partecipanti saranno accompagnati attraverso le meraviglie cinquecentesche del Santuario, un autentico gioiello d’arte e spiritualità che custodisce opere di grande pregio.

Per partecipare non è necessaria la prenotazione, è sufficiente presentarsi sul sagrato della chiesa alle 15,30. La partecipazione è gratuita, ma sarà gradita un’offerta libera che verrà destinata alla manutenzione del Santuario, per contribuire alla conservazione e alla valorizzazione di questo importante patrimonio culturale e religioso.