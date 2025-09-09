Varese News

Varese Laghi

Alla scoperta del “Meraviglioso mondo dei funghi” con Cai e Associazione Micologica

Un appuntamento dedicato all'aspetto naturalistico e al ruolo nell'ecosistema, senza tralasciare la commestibilità

Giovedi 11 settembre il Cai di Varese propone un incontro dedicato al “Meraviglioso mondo dei funghi”, con Mario Cervini, presidente della Associazione Micologica Bresadola, gruppo di Varese.

Una serata dedicata al regno dei funghi, con un viaggio ricco di immagini e curiosità sul loro ciclo di vita e sul fondamentale ruolo che essi svolgono nell’ecosistema naturale.

Il tutto senza tralasciare l’aspetto della commestibilità e la prevenzione dall’eventuale consumo di specie tossiche, tema serio e complementare.

Appuntamento alle ore 21 in Sala Montanari, via Bersaglieri 1, Varese

Due intossicazioni a causa dei funghi in un mese: Ats Insubria invita a farli controllare

Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Settembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.