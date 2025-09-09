Alla scoperta del “Meraviglioso mondo dei funghi” con Cai e Associazione Micologica
Un appuntamento dedicato all'aspetto naturalistico e al ruolo nell'ecosistema, senza tralasciare la commestibilità
Giovedi 11 settembre il Cai di Varese propone un incontro dedicato al “Meraviglioso mondo dei funghi”, con Mario Cervini, presidente della Associazione Micologica Bresadola, gruppo di Varese.
Una serata dedicata al regno dei funghi, con un viaggio ricco di immagini e curiosità sul loro ciclo di vita e sul fondamentale ruolo che essi svolgono nell’ecosistema naturale.
Il tutto senza tralasciare l’aspetto della commestibilità e la prevenzione dall’eventuale consumo di specie tossiche, tema serio e complementare.
Appuntamento alle ore 21 in Sala Montanari, via Bersaglieri 1, Varese
Due intossicazioni a causa dei funghi in un mese: Ats Insubria invita a farli controllare
