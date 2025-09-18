Alla scoperta del Teatro Giuditta Pasta, la casa della cultura della città di Saronno

Il termine dell’estate segna anche il ritorno degli spettacoli al Teatro Giuditta Pasta di Saronno. La stagione 2025-2026 porterà in città otto mesi di spettacoli e iniziative culturali dedicate al pubblico più vario.

Andiamo alla scoperta del teatro che da 35 anni garantisce alla città di Saronno un’offerta culturale all’altezza di centri ben più grandi.

La storia

Le origini del teatro risalgono al 1990, quando l’amministrazione comunale di Saronno, tramite la ristrutturazione dell’antica stazione di posta denominata “Casa Morandi”, ha realizzato l’edificio e lo ha dedicato alla grande cantante lirica saronnese Giuditta Pasta.

Ad oggi il teatro rappresenta un punto di riferimento importante per la sezione culturale della provincia di Varese.

La sala e gli spazi eventi

La sala ha una capienza di 589 posti, da aggiungere ad altre due postazioni dedicate ai disabili in carrozzina. La sala si divide in platea e due gradinate. Nella platea si trovano 256 posti a sedere e nelle due gradinate rispettivamente 237 e 96 poltrone. Un’ottima visione dello spettacolo è possibile da qualsiasi postazione, grazie all’inclinazione di platea e gradinate. La regia è situata in alto sopra le file degli ultimi posti.

Dietro le quinte si trovano anche i camerini, il primo camerino è dedicato all’attore principale dello spettacolo.

Per accedere alla sala vi è un ampio foyer dove sono collocati anche la biglietteria e il servizio guardaroba gratuito.

Questo spazio è anche luogo di incontri, spesso con gli stessi attori, presentazioni di libri, mostre o laboratori teatrali. Il teatro inoltre si può affittare per diversi eventi: spettacoli, concerti, saggi di danza, serate di gala, seminari, convegni ecc. È presente anche un cortile per rinfreschi e buffet e il teatro è convenzionato con partner che si occupano di audio e luci.

Come raggiungerlo

Il teatro si trova in via I Maggio snc a Saronno 21047 (VA), è raggiungibile a piedi dalla stazione dei treni o in macchina passando per l’autostrada.

Biglietti

Il prezzo dei biglietti varia secondo lo spettacolo, l’età, la posizione nella sala. Inoltre è possibile acquistare abbonamenti che permettono la visione di molteplici spettacoli, anche appartenenti a sezioni diverse.