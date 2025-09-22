Allagamenti e disagi a causa del maltempo in diversi ospedali dell’Asst Lariana

Le forti piogge delle ultime ore hanno provocato allagamenti e disagi in diverse sedi dell’Asst Lariana. I problemi maggiori si sono registrati al Punto Prelievi di Mariano Comense, al Cup di Cantù e in alcune strutture dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.

Le criticità nei presidi

A Mariano Comense, infiltrazioni d’acqua hanno costretto alla chiusura temporanea di alcune aree del Punto Prelievi. La sospensione delle attività si è resa necessaria per motivi di sicurezza.

Disagi anche a Ponte Lambro, dove si sono verificati allagamenti in corrispondenza del blocco delle porte elettriche. Situazione analoga al Cup di Cantù, dove, oltre all’infiltrazione d’acqua, è stato dichiarato inagibile il parcheggio riservato ai dipendenti dell’ospedale Sant’Antonio Abate. In questo caso è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

Allagamenti si sono registrati anche nel parcheggio dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, con conseguenti disagi per utenti e personale.

Situazione in miglioramento

Nel corso della tarda mattinata, la situazione al Cup di Cantù è tornata alla normalità grazie all’intervento del personale tecnico.

Permangono invece alcuni disagi al Ser.T. di Como, in via Carso 88, dove acqua e fango hanno invaso i locali al piano terra dell’ambulatorio. Sono in corso le operazioni di pulizia e ripristino per consentire la ripresa delle attività in sicurezza.

Tecnici al lavoro e disagi limitati

«Il personale tecnico è al lavoro per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la ripresa regolare dei servizi – fa sapere Asst Lariana – Ci scusiamo per i disagi causati ai cittadini».

I disservizi si stanno progressivamente riducendo e la situazione generale è in via di risoluzione, anche grazie al tempestivo intervento delle squadre tecniche e dei Vigili del Fuoco.