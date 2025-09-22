Allagamenti e disagi a causa del maltempo in diversi ospedali dell’Asst Lariana
Le intense piogge hanno causato allagamenti e infiltrazioni d’acqua in diverse strutture ospedaliere: cup di Cantù, ospedali di Mariano Comense, Ponte Lambro e San Fermo tra i presidi colpiti
Le forti piogge delle ultime ore hanno provocato allagamenti e disagi in diverse sedi dell’Asst Lariana. I problemi maggiori si sono registrati al Punto Prelievi di Mariano Comense, al Cup di Cantù e in alcune strutture dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.
Le criticità nei presidi
A Mariano Comense, infiltrazioni d’acqua hanno costretto alla chiusura temporanea di alcune aree del Punto Prelievi. La sospensione delle attività si è resa necessaria per motivi di sicurezza.
Disagi anche a Ponte Lambro, dove si sono verificati allagamenti in corrispondenza del blocco delle porte elettriche. Situazione analoga al Cup di Cantù, dove, oltre all’infiltrazione d’acqua, è stato dichiarato inagibile il parcheggio riservato ai dipendenti dell’ospedale Sant’Antonio Abate. In questo caso è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area.
Allagamenti si sono registrati anche nel parcheggio dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, con conseguenti disagi per utenti e personale.
Situazione in miglioramento
Nel corso della tarda mattinata, la situazione al Cup di Cantù è tornata alla normalità grazie all’intervento del personale tecnico.
Permangono invece alcuni disagi al Ser.T. di Como, in via Carso 88, dove acqua e fango hanno invaso i locali al piano terra dell’ambulatorio. Sono in corso le operazioni di pulizia e ripristino per consentire la ripresa delle attività in sicurezza.
Tecnici al lavoro e disagi limitati
«Il personale tecnico è al lavoro per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la ripresa regolare dei servizi – fa sapere Asst Lariana – Ci scusiamo per i disagi causati ai cittadini».
I disservizi si stanno progressivamente riducendo e la situazione generale è in via di risoluzione, anche grazie al tempestivo intervento delle squadre tecniche e dei Vigili del Fuoco.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
DavideCastronno su "Chiediamo ad Anas di abbattere i ruderi all'ingresso di Varese"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.