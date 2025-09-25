All’assemblea di Varese della Regio Insubrica, il testimone passa dal ticinese Norman Gobbi al lombardo Massimo Sertori

Nell’ultima assemblea generale della Regio Insubrica, che si è tenuta alle Ville Ponti di Varese nella mattinata del 25 settembre, il testimone della presidenza è passato dal ticinese Norman Gobbi al lombardo Massimo Sertori.

Il passaggio di consegne tra presidenti ha caratterizzato l’Assemblea 2025 della Comunità di lavoro Regio Insubrica, che si è svolta oggi a Villa Andrea per celebrare il trentesimo anniversario dell’organismo transfrontaliero. Norman Gobbi, Consigliere di Stato del Canton Ticino, ha ceduto la presidenza a Massimo Sertori, Assessore di Regione Lombardia, che guiderà la Comunità di lavoro per il biennio 2025-2026.

L’evento ha registrato la presenza di numerose autorità, tra cui il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il presidente della Camera di Commercio e “padrone di casa” di Ville Ponti Mauro Vitiello, e una figura storica per la Regio Insubrica: Massimo Ferrario, primo presidente eletto negli anni ’90 quando ricopriva il ruolo di presidente della Provincia di Varese.

I lavori sono iniziati alle 9 con una serie di saluti istituzionali di alto profilo: il sindaco di Varese Davide Galimberti ha dato il benvenuto ai partecipanti, seguito dal presidente della Provincia Marco Magrini e dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Significativa la presenza degli ambasciatori Roberto Balzaretti (Ambasciatore di Svizzera in Italia) e Gian Lorenzo Cornado (Ambasciatore d’Italia in Svizzera), a testimonianza dell’importanza diplomatica dell’iniziativa.

Norman Gobbi, nel suo intervento di commiato come presidente uscente, ha tracciato un bilancio positivo del mandato prima di cedere simbolicamente il testimone a Sertori. «Questa assemblea celebra trent’anni di impegno tangibile – Ha specificato Gobbi nel suo discorso – Con risultati che hanno trasformato i confini in un ponte. Abbiamo tracciato insieme destini e destinazioni comuni.La regio ha favorito soluzioni condivise che hanno innescato cooperazione e crescita: come i progetti volti alla riduzione dello squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, o i lavori dipolomatic iche hanno favorito la conclusione del progetto Alptransit».

Dal canto suo, Massimo Sertori, accettando la presidenza, ha ricordato innanzitutto che «Questa è la terza volta che divento presidente della Regio, comincio ad averne esperienza». Ma ha anche ricordato «L’importanza di questo organismo che unisce un territorio comune» e il fatto che «La mia presidenza sarà in totale continuità con quella di Gobbi, con cui lavoriamo insieme da anni».

Tra i momenti più interessanti della giornata, anche la presentazione del progetto “Città dei Laghi, un atlante per il territorio insubrico” da parte di Francesco Rizzi, architetto ricercatore dell’Accademia di architettura di Mendrisio. Il progetto, coordinato dall’USI, rappresenta un’iniziativa ambiziosa di mappatura e valorizzazione del territorio transfrontaliero.

L’assemblea ha approvato all’unanimità il verbale del 2024, il rapporto delle attività svolte presentato dal Segretario Generale Francesco Quattrini e il conto consuntivo, dopo aver esaminato la relazione dei revisori. Sono stati approvati inoltre i preventivi per il biennio 2025-2026, mentre Alberto Preioni, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Piemonte, ha illustrato le prospettive di collaborazione inter-regionale.

L’assemblea ha anche fatto il punto sul Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027, strumento fondamentale per il finanziamento di progetti comuni tra i due versanti del confine.

COS’E’ LA REGIO INSUBRICA

La Regio Insubrica è una comunità di lavoro transfrontaliera nata nel 1995 che riunisce enti territoriali italiani e svizzeri dell’area dei laghi prealpini. Ne fanno parte la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, il Canton Ticino e il Canton Grigioni, insieme alle rispettive province e comunità montane. L’organismo promuove la cooperazione tra i territori di confine nei settori dell’economia, del turismo, della cultura, dell’ambiente e dei trasporti, rappresentando un modello pionieristico di integrazione europea dal basso. Con sede operativa a Como, la Regio Insubrica coordina progetti di sviluppo comune e facilita il dialogo tra istituzioni, imprese e cittadini dei due versanti del confine italo-svizzero.