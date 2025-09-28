Alle case Aler di via Curtatone arriva il Quintetto di Ottoni della Scala

Arriva a Gallarate “Musica nell’aria”, il progetto di Aler che con l’assessorato alla cultura di Regione Lombardia porta la musica classica nelle periferie di case popolari: protagonista della tappa gallaratese sarà il Quintetto di Ottoni dell’Accademia Teatro alla Scala, che suonerà alle case Aler di via Curtatone 36.

L’appuntamento è fissato per lunedì 29 settembre alle ore 17.30: un concerto gratuito e aperto a tutta la cittadinanza che porterà la bellezza della musica nei quartieri, in un contesto urbano lontano dai teatri ma vicino alle comunità.

«Come Aler crediamo che la cultura e la bellezza siano strumenti fondamentali di inclusione e coesione sociale» dice Stefano Cavallin, Presidente di Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio. «Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento che porta la grande musica nel cuore dei quartieri, offrendo a tutti i cittadini la possibilità di vivere un’esperienza culturale di alto livello. Un ringraziamento sentito va a Regione Lombardia, al presidente Attilio Fontana, all’assessore alla Cultura Francesca Caruso e all’Assessore alla Casa e all’Housing Sociale Paolo Franco per l’attenzione con cui sostengono iniziative che rendono la cultura diffusa e accessibile. Desidero inoltre ringraziare il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, e l’assessore alla Cultura, Claudia Mazzetti, per aver condiviso con noi la visione di un progetto che avvicina le persone all’arte e alla musica, rafforzando il senso di comunità».

Il programma musicale

Il Quintetto di Ottoni dell’Accademia Teatro alla Scala proporrà un repertorio vario ed emozionante, che attraversa

epoche e stili differenti:

• Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 5 (Primo movimento, arr. Leandro Cardoso)

• George Gershwin, Cuban Ouverture (arr. Matthias Gromer)

• Claude Debussy, Golliwogg’s Cakewalk (da Children’s Corner)

• Leonard Bernstein, West Side Story – Medley (arr. Heinz Czadek)

• George Gershwin, Porgy and Bess

• Ennio Morricone, Moment for Morricone (arr. Marco Pierobon)

• Dmitri Šostakovič, The second waltz

• Richard Wagner, Pilgrim’s Chorus (da Tannhäuser, arr. Henry Charles Smith)