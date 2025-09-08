All’Ite Tosi di Busto Arsizio inizia la scuola: prima ora in spiaggia!

Suona la campanella! Per i 2300 studenti dell’Ite Tosi di Busto Arsizio è tempo di tornare sui libri. In anticipo rispetto all’avvio dell’anno scolastico stabilito a livello regionale, i ragazzi dell’istituto tecnico si ritrovano in classe. La partenza, come sempre, è soft.

Molti di loro sono partiti, il 2 settembre, per trascorrere 3 settimane in tirocinio in diversi paesi dell’Unione, accompagnati dai docenti. Zagabria, Dublino, Kokkola, Cartagena e Siviglia sono le prime mete di questo settembre che parte carico di energia. I ragazzi lavoreranno e faranno esperienza all’estero, un bagaglio prezioso per il loro futuro.

Gli studenti di terza si sono presentati con le valigie, direzione Torre Marina a Marina di Massa. Il format, collaudatissimo da anni ormai, prevede tre giorni senza cellulare, divisi in squadre, a sfidarsi in giochi senza frontiere, tornei, gare, tiro alla fune, tormentoni animati e ballati in gruppo, ma anche incontri di spessore.

L’arrivo dei 400 primini è previsto per l’11. Si comincerà con le giornate in spiaggia, in piscina e in pineta, per entrare nello spirito di appartenenza al Tosi: « Un luogo dove crescere, diventare grandi e consapevoli – commenta la dirigente Amanda Ferrario – Dove sentirsi a casa anche quando il percorso sarà faticoso».

La sera verrà proposto ai ragazzi il viaggio in Cambogia, parte del progetto Oltre l’Impossibile che ha visto 10 studenti, 3 professori e l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi percorrere 800km in bicicletta sotto il monsone e il sole cocente dell’Asia.

Domani, 9 settembre, invece ci saranno Marco Montefusco e Roberto Zecchinato della associazione lampi blu. Una serata con le forse dell’ordine, per dialogare insieme sui temi più caldi e sentiti, dalla prevenzione al sostegno quotidiano. L’11 sera un super ospite , Matteo Villardita o Spider-Man, autore del libro “Io e Spider-Man” che i ragazzi hanno letto questa estate. Racconterà la sua storia di bambino oncologico e poi di volontario nei reparti oncologico-pediatrici.

Si finirà in bellezza con la sfida dei tormentoni estivi e il tiro alla fune, sabato 12 settembre.: « Una maratona per tutti, ma iniziare la scuola con il sorriso non ha prezzo!» Assicura la dirigente «Otto docenti pionieri, intanto, sono pronti a predisporre tutto per l’arrivo delle truppe. Quale scuola, se non questa, ha senso fare oggi?»