All’Ite Tosi di Busto Arsizio inizia la scuola: prima ora in spiaggia!
Com'è ormai tradizione, i 2300 studenti dell'istituto tecnico superiore iniziano l'anno in anticipo rispetto al calendario regionale. Molti sono partiti per l'esperienza all'estero mentre quelli di terza e i primini partono... dal mare
Suona la campanella! Per i 2300 studenti dell’Ite Tosi di Busto Arsizio è tempo di tornare sui libri. In anticipo rispetto all’avvio dell’anno scolastico stabilito a livello regionale, i ragazzi dell’istituto tecnico si ritrovano in classe. La partenza, come sempre, è soft.
Molti di loro sono partiti, il 2 settembre, per trascorrere 3 settimane in tirocinio in diversi paesi dell’Unione, accompagnati dai docenti. Zagabria, Dublino, Kokkola, Cartagena e Siviglia sono le prime mete di questo settembre che parte carico di energia. I ragazzi lavoreranno e faranno esperienza all’estero, un bagaglio prezioso per il loro futuro.
Gli studenti di terza si sono presentati con le valigie, direzione Torre Marina a Marina di Massa. Il format, collaudatissimo da anni ormai, prevede tre giorni senza cellulare, divisi in squadre, a sfidarsi in giochi senza frontiere, tornei, gare, tiro alla fune, tormentoni animati e ballati in gruppo, ma anche incontri di spessore.
L’arrivo dei 400 primini è previsto per l’11. Si comincerà con le giornate in spiaggia, in piscina e in pineta, per entrare nello spirito di appartenenza al Tosi: « Un luogo dove crescere, diventare grandi e consapevoli – commenta la dirigente Amanda Ferrario – Dove sentirsi a casa anche quando il percorso sarà faticoso».
La sera verrà proposto ai ragazzi il viaggio in Cambogia, parte del progetto Oltre l’Impossibile che ha visto 10 studenti, 3 professori e l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi percorrere 800km in bicicletta sotto il monsone e il sole cocente dell’Asia.
Domani, 9 settembre, invece ci saranno Marco Montefusco e Roberto Zecchinato della associazione lampi blu. Una serata con le forse dell’ordine, per dialogare insieme sui temi più caldi e sentiti, dalla prevenzione al sostegno quotidiano. L’11 sera un super ospite , Matteo Villardita o Spider-Man, autore del libro “Io e Spider-Man” che i ragazzi hanno letto questa estate. Racconterà la sua storia di bambino oncologico e poi di volontario nei reparti oncologico-pediatrici.
Si finirà in bellezza con la sfida dei tormentoni estivi e il tiro alla fune, sabato 12 settembre.: « Una maratona per tutti, ma iniziare la scuola con il sorriso non ha prezzo!» Assicura la dirigente «Otto docenti pionieri, intanto, sono pronti a predisporre tutto per l’arrivo delle truppe. Quale scuola, se non questa, ha senso fare oggi?»
