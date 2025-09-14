Varese News

Alpinisti varesini sull'Ararat, tra imprevisti e preparativi per la vetta

Quarto giorno della spedizione di un grippo di alpinisti varesini sulla vetta tra Turchia e Armenia: il litigio dei cavalli

Il quarto giorno degli alpinisti sull'Ararat

Quarto giorno della spedizione di un grippo di alpinisti varesini sull’Ararat.

Giorno 4
Dopo la solita lauta colazione prepariamo i bagagli e partiamo verso il campo 2. Oggi per la prima volta ci accompagna Adam che sarà anche la guida che ci accompagnerà in vetta.

Durante la salita ancora nessuna traccia dell’arca ma ci imbattiamo nei resti di un dei due leocorni. Dopo tre ore di cammino arriviamo al campo due. Una brutta sorpresa ci attende. Due cavalli hanno litigato abbattendo un muro di cinta e mandando all’aria tutti i nostri bagagli.

Lo staff che ci assiste riesce a sistemare il disastro e assegnarci prontamente le tende. I balli e i chilometri percorsi iniziano a farsi sentire sulle articolazioni; fortunatamente ci siamo portati un barattolo di ossido di zinco magistralmente preparato dalla vicepresidente dell’ordine dei farmacisti di Varese, dottoressa Nicoletta Ravasi.

Alle 17.30 è ora di cena, la sveglia domani, anzi stasera suonerà alle ventitré e quarantacinque. Colazione a mezzanotte e partenza per la vetta all’una.

Pubblicato il 14 Settembre 2025
