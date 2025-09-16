Alzheimer Café Accorsi riparte con un aperitivo benefico a Busto Arsizio

Anche quest’anno, nel mese di settembre dedicato all’Alzheimer, ritorna con altre novità l’Alzheimer Café Accorsi: realtà che sostiene i caregivers delle persone affette da demenza sul territorio di Busto Arsizio e Legnano da più di due anni.

Come spiegano le responsabili, Stefania Maffei e Sara Gioia, «Durante questo periodo abbiamo incontrato decine di famiglie, figli, fratelli, mogli, assistenti familiari che abbiamo visto ridere, piangere, ma soprattutto diventare consapevoli e riuscire a parlare della demenza come se non fosse più il tabù di sempre. Li abbiamo visti aiutarsi a vicenda e sostenersi nei momenti più delicati. Più di 1300 persone seguono le nostre pagine social, chiedono informazioni, strategie e consigli e Alzheimer Café Accorsi è lì a rispondere e soprattutto ad accogliere».

Il 21 settembre alle 19:00 l’Alzheimer Café Accorsi invita caregivers, amici e cittadini all’aperitivo benefico al Taste di Busto Arsizio. La serata è aperta a tutti. Si può confermare la presenza scrivendo sui profili social di Alzheimer Café Accorsi (Facebook e Instagram)

La serata è patrocinata dal Comune di Busto Arsizio. «Siamo sempre ben contenti di aiutare quando possiamo, in questo caso perché i numeri sono in crescita, l’aumento dell’età media porta inevitabilmente un aumento delle malattie neurovegetative. I caregivers, che spessissimo sono i figli, hanno bisogno di tutto il supporto: è difficilissimo accettare le diagnosi e cambiare la visione che abbiamo dei genitori che da punto di riferimento diventano persone da accudire – ha osservato l’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni –. Sottolineo anche con piacere il fatto che il locale in cui si svolgerà l’evento ha di solito un pubblico di giovani: per una volta ospiterà un interscambio sociale ed educativo molto significativo».

«Sarà una serata importante, artistica, musicale – continuano Maffei e Gioia – in cui la presenza di tutti contribuirà al grande obiettivo di Alzheimer Café Accorsi: rimanere gratuito per sempre per rimanere accessibile a tutti e permetterci di organizzare sempre più iniziative gratuite di supporto ai caregivers. Come i corsi che partiranno a settembre, le cui informazioni sono reperibili sulle nostre pagine. Corsi in cui i nostri professionisti come la psicoterapeuta, il musicoterapista, l’insegnante di yoga e l’avvocato supporteranno, aiuteranno e risponderanno ai bisogni dei caregivers».

Durante la serata benefica sarà annunciato che Alzheimer Café Accorsi aprirà un nuovo punto di incontro a Castellanza a Working Class, in Via Don Minzoni, 38.