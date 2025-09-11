Anche a Malnate ripartono le scuole, «Lavoriamo tutti insieme»

Ripartono le scuole e anche a Malnate per diversi piccoli studenti è stato il “primo giorno”. Alla scuola primaria “Bai” si è tenuta la cerimonia di accoglienza per le classi prime (due sezioni), che inizieranno quest’anno il percorso scolastico. All’iniziativa, oltre alle maestre e al personale del plesso, il dirigente Santo D’Angelo ha dato il benvenuto ai piccoli studenti, così come il parroco don Giuseppe Bosetti e don Alessandro Sacchi.

Anche la sindaca Nadia Cannito ha voluto rivolgere un messaggio di unità e collaborazione per l’inizio dell’anno scolastico. «Lavoriamo tutti insieme – ha esordito la sindaca, sottolineando l’importanza di un impegno collettivo per garantire una buona educazione ai bambini -. Io credo che la scuola di Malnate sia riuscita in questi anni a fare questa attività importante per i nostri bambini. Dobbiamo essere capaci di costruire una rete di sinergie. Io chiedo ai genitori di sostenere le maestre, il loro lavoro quotidiano, perché è importante che ci sia unità di intenti forte per la formazione dei nostri bimbi».



«Ringrazio il dirigente – ha proseguito Cannito – perché in questi 3 anni ha fatto tanto, ha realizzato molti progetti all’interno delle istituzioni scolastiche e questo ne accresce il valore. Ringrazio le insegnanti perché fanno un lavoro molto importante, ma a volte non così riconosciuto; sono veramente un mattone importante nella costruzione di una comunità sana che sappia dare un futuro ai nostri ragazzi. Ai genitori chiedo di partecipare attivamente agli organi collegiali, all’attività scolastica dei figli. Bisogna fare gruppo, ci sono i comitati, abbiamo bisogno dell’appoggio dei genitori per fare tante iniziative e tante attività».

Un altro importante annuncio riguarda l’iniziativa del Comune di Malnate, che quest’anno ha creato un bilancio partecipato dei bambini: «Il Comune quest’anno ha creato un bilancio partecipato rivolto ai bambini. Quindi i piccoli dai 7 ai 10 anni potranno presentare un’idea al comune insieme ai loro amici, da soli o con la maestra. Verranno valutate dall’ufficio tecnico, poi verrà scelto un progetto che sarà finanziato per di €10.000. Un bell’esempio di partecipazione attiva dei bambini anche rispetto all’amministrazione comunale».