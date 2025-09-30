Anche Gazzada Schianno partecipa a Valbossa In Rosa, tre eventi per promuovere la salute
Questi gli eventi in programma a Gazzada Schianno: Venerdì 3 ottobre, ore 17.30 – Aperitivo in rosa. Domenica 12 ottobre, dalle ore 14.30 – Corso di difesa personale, Sabato 18 ottobre – Lezione gratuita di yoga
Anche quest’anno il Comune di Gazzada Schianno prende part a Valbossa in Rosa, la manifestazione che, per tutto il mese di ottobre, coinvolge numerosi Comuni della provincia di Varese in iniziative dedicate alla prevenzione e alla salute.
“La nostra partecipazione alla manifestazione dello scorso anno ha permesso a 15 cittadine del nostro territorio di effettuare gratuitamente ecografie al seno. Quest’anno Gazzada Schianno ha deciso di rilanciare, proponendo ben tre appuntamenti, con l’obiettivo di sensibilizzare ancora più persone sull’importanza della prevenzione non solo oncologica, ma in tutti gli aspetti del benessere personale”, spiegano gli amministratori.
Questi gli eventi in programma a Gazzada Schianno: Venerdì 3 ottobre, ore 17.30 – Aperitivo in rosa. Domenica 12 ottobre, dalle ore 14.30 – Corso di difesa personale con Prenotazione obbligatoria. Sabato 18 ottobre – Lezione gratuita di yoga con prenotazione obbligatoria.
Prenotazioni:
Dal lunedì al venerdì, ore 8.30 – 12.00 chiamando il nr. 0332 875172 o scrivendo a: comunicazione@comune.gazzada-schianno.va.it
Gazzada Schianno sarà anche protagonista anche del Motogiro in Rosa, con una delle tappe previste proprio presso Villa De Strens, Domenica 28 settembre. In quella mattinata, sarà anche possibile partecipare a una visita guidata gratuita alla villa, disponibile fino alle ore 12.30.
Infine, anche quest’anno Gazzada Schianno parteciperà alla grande Camminata in Rosa, l’evento centrale della manifestazione, prevista per Domenica 19 ottobre, ore 9.30 Partenza dall’Area Feste di Buguggiate, percorso fino al Lido di Bodio e ritorno.
34 Comuni per Valbossa in rosa, un “piccolo esercito” per promuovere la prevenzione del tumore al seno
