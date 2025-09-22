Andrea Crugnola domina il Mille Miglia e va in testa al Trofeo Italiano Rally

Si gioca su due tavoli tricolori il gran finale di stagione di Andrea Crugnola. Il pilota di Calcinate del Pesce ha riaperto la lotta al titolo italiano assoluto grazie alla vittoria nel Lazio di settimana scorsa e, grazie al successo ottenuto nel Rally Mille Miglia dell’ultimo weekend, è balzato anche in testa al TIR, il Trofeo Italiano Rally che – lo diciamo per i meno esperti – è una sorta di secondo campionato tricolore (l’equivalente del vecchio CIWRC).

Crugnola, che nel TIR è affiancato dall’altro varesino Andrea Sassi, si è imposto nettamente nella gara disputata in provincia di Brescia nella quale soltanto il padrone di casa Andrea Mabellini (con Virginia Lenzi) è riuscito a contrastare lo strapotere del quattro volte campione italiano. (foto Acisport)

Le due vetture (Citroen C3 per Crugnola, Skoda Fabia per Mabellini) hanno concluso il “Mille Miglia” distanziate di 20.8 secondi, una differenza che “Cru” ha piazzato nei due passaggi sulla prova speciale più lunga e impegnativa della seconda giornata, la “Marmentino” sulla quale ha messo in cassaforte il successo. Mabellini si è imposto in due delle sette PS tra cui la prova di apertura, la “Pertiche”, con cui si era messo al comando provvisorio.

Il rally bresciano era a coefficiente maggiorato (1,5) per la classifica e quindi, con i 22,5 punti incassati, Crugnola si è portato davanti a tutti gli altri iscritti al TIR nonostante abbia disputato solo tre gare (1° a Piancavallo, 2° in Salento). Un’ipoteca importante anche se Corrado Pinzano, (6° al Mille Miglia), Giuseppe Testa (4°) e Alessandro Re (3°) non intendono certo lasciare campo libero al portacolori della Citroen soprattutto nell’appuntamento finale di Como – anche in quel caso coefficiente 1,5 – del 26 ottobre prossimo.

Al “Mille Miglia” non ha invece preso parte Simone Miele, altro pilota del Varesotto tra i protagonisti del TIR: Miele resta comunque al quinto posto della classifica provvisoria e difenderà la posizione nel finale di stagione.

CLASSIFICA TROFEO ITALIANO RALLY: 1. Crugnola 55,5 pt. 2. Pinzano 47,5 pt; 3. Testa 46,5 pt; 4. Re 38pt; 5 Miele 26,5pt.