Annullata la passeggata notturna Suoni e rumori nel bosco nel cuore del Parco Pineta

Saranno le Gev a guidare l’escursione notturna per famiglie in programma sabato 27 settembre dalle ore 20.30 sui sentieri dell’area protetta

27 Settembre 2025

ANNULLATA a causa del maltempo la passeggiata Suoni e rumori nel bosco di notte in programma sabato 27 settembre a Cassano Magnago, sui sentieri del Parco Pineta.

Suoni e rumori nel bosco di notte è una passeggiata notturna nel bosco, sui sentieri che si intrecciano nel cuore del Parco Pineta, alla scoperta degli animali che vivono di notte. A proporre l’iniziativa per la serata di sabato 27 settembre con partenza alle ore 20.30 da via Trieste, a Cassano Magnago, sono le Guardie ecologiche volontarie – Gev – del coordinamento dei PLIS Insubria Olona.

Il percorso è di circa 4 chilometri, lungo una serie di sentieri di facile percorrenza, all’interno dell’area protetta.
L’escursione è adatta alle famiglie con bambini dai 6 anni in su.
Sono vivamente consigliati torcia elettrica, calzature e abbigliamento adeguati all’occasione. Sconsigliata la partecipazione dei cani per la buona riuscita dell’attività.

La partecipazione è per tutti gratuita, ma è necessaria la prenotazione a QUESTO LINK e avendo cura di segnalare un recapito telefonico per garantire un’eventuale tempestiva comunicazione.

 

