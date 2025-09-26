Antica Pizza di Busto Arsizio riconfermata tra le migliori pizzerie d’Italia nella guida del Gambero Rosso

Un impasto ispirato alla tradizione della Costiera Amalfitana, una proposta coerente e mai banale, una crescita costante. Sono questi gli ingredienti che hanno portato Antica Pizza, storica pizzeria di via Vespri Siciliani a Busto Arsizio, a ottenere per il secondo anno consecutivo i Due Spicchi nella guida “Pizzerie d’Italia 2026” del Gambero Rosso.

Un riconoscimento importante, che conferma la qualità di un progetto gastronomico nato dalla passione di Pino e Luigi Vaccaro, padre e figlio, e ormai diventato un riferimento per chi cerca una pizza autentica e curata, a metà strada tra la memoria e la ricerca.

La pizza secondo Antica Pizza

La filosofia di Antica Pizza parte da un impasto ispirato alla ricetta tramontina, tipica dell’entroterra amalfitano, lavorato con tecnica e sensibilità contemporanea. Il risultato si declina in varie tipologie di pizza – tonda, alla pala, a doppia cottura, proposte degustazione – sempre accompagnate da ingredienti selezionati, vini artigianali e birre a chilometro zero.

Una proposta che punta alla sostanza, senza fronzoli o effetti speciali, ma con una forte identità e una cura costante del dettaglio.

Luigi Vaccaro: «Questo premio è uno stimolo»

«Essere riconfermati ci rende ancora più orgogliosi – commenta Luigi Vaccaro – perché testimonia che la direzione è quella giusta. Questo premio non è un traguardo, ma uno stimolo a continuare a migliorarci giorno dopo giorno, restando fedeli alla nostra identità».

Una conferma che arriva anche da chi siede ai tavoli ogni sera: clienti affezionati, gourmet curiosi, amanti della buona pizza, che trovano in Antica Pizza un luogo dove il gusto è al centro, con uno stile semplice e familiare.