Anziano cercatore di funghi precipita a Domodossola in un canale: salvato nella notte dal Soccorao alpino

L’uomo, 84 anni, è stato soccorso in zona Quartero grazie all’intervento di Cnsas e del 118. Nonostante i gravi traumi, l’evacuazione si è conclusa con successo

Generico 08 Sep 2025

Momenti di grande apprensione ieri in zona Quartero, a Domodossola, dove un uomo di 84 anni, uscito per andare a funghi, è precipitato in un canale riportando diversi traumi. L’anziano è stato individuato dai parenti che, preoccupati per il suo mancato rientro, hanno dato l’allarme.

Sul posto sono giunti i volontari della Stazione di Domodossola del Soccorso Alpino che, valutata la situazione in accordo con la centrale operativa del 118, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Considerata l’età della vittima e la gravità delle lesioni, l’evacuazione aerea è stata ritenuta la soluzione più rapida e sicura.

L’uomo è stato quindi raggiunto e stabilizzato sul posto per poi essere trasportato in ospedale. L’operazione di soccorso, complessa per la conformazione del terreno e l’urgenza delle condizioni cliniche, si è conclusa positivamente.

Grazie alla tempestività dei familiari e alla sinergia tra Soccorso Alpino e sanitari del 118, l’84enne ha potuto ricevere le cure necessarie senza ulteriori complicazioni.

Pubblicato il 12 Settembre 2025
