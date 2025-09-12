Anziano cercatore di funghi precipita a Domodossola in un canale: salvato nella notte dal Soccorao alpino
L’uomo, 84 anni, è stato soccorso in zona Quartero grazie all’intervento di Cnsas e del 118. Nonostante i gravi traumi, l’evacuazione si è conclusa con successo
Momenti di grande apprensione ieri in zona Quartero, a Domodossola, dove un uomo di 84 anni, uscito per andare a funghi, è precipitato in un canale riportando diversi traumi. L’anziano è stato individuato dai parenti che, preoccupati per il suo mancato rientro, hanno dato l’allarme.
Sul posto sono giunti i volontari della Stazione di Domodossola del Soccorso Alpino che, valutata la situazione in accordo con la centrale operativa del 118, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Considerata l’età della vittima e la gravità delle lesioni, l’evacuazione aerea è stata ritenuta la soluzione più rapida e sicura.
L’uomo è stato quindi raggiunto e stabilizzato sul posto per poi essere trasportato in ospedale. L’operazione di soccorso, complessa per la conformazione del terreno e l’urgenza delle condizioni cliniche, si è conclusa positivamente.
Grazie alla tempestività dei familiari e alla sinergia tra Soccorso Alpino e sanitari del 118, l’84enne ha potuto ricevere le cure necessarie senza ulteriori complicazioni.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.