Aperte le iscrizioni per hobbisti e artigiani al mercatino di Natale di Galliate Lombardo
Da sabato 20 settembre sarà possibile candidarsi per esporre i propri oggetti, durante l'evento che si terrà nelle vie del paese il 30 novembre. Ecco come proporsi
La Pro Loco di Galliate Lombardo annuncia la ventunesima edizione del Mercatino di Natale, un evento che si preannuncia come uno dei più significativi appuntamenti natalizi della provincia di Varese. Forte del successo di precedenti manifestazioni tenutesi nel cuore del borgo, l’evento del 2025 punta a valorizzare le suggestioni delle vie del centro storico per creare un’atmosfera magica e accogliente.
Il mercatino, che si svolgerà domenica 30 novembre 2025, si inserisce in un contesto già noto per la sua capacità di attirare un vasto pubblico, grazie alla peculiare cornice offerta dalle strade del paese. La partecipazione, attesa sia da parte di espositori sia di visitatori, è un elemento centrale di questa iniziativa che mira a promuovere l’artigianato e lo spirito natalizio.
Per tutti gli hobbisti e gli artigiani interessati a partecipare, le iscrizioni apriranno sabato 20 settembre 2025. Le candidature saranno accettate fino alla data di chiusura, fissata per l’8 novembre 2025. L’accettazione non è automatica e che la conferma della partecipazione sarà comunicata successivamente agli interessati.
Per ottenere informazioni dettagliate sul regolamento e sulle modalità di iscrizione, è possibile consultare il sito ufficiale della Pro Loco di Galliate Lombardo, disponibile all’ indirizzo della Pro Loco
La Pro Loco specifica inoltre che le comunicazioni relative all’evento avverranno esclusivamente tramite messaggi WhatsApp a questo numero 345 3069549 (non saranno prese in considerazione chiamate telefoniche).
