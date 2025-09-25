Aperte le iscrizioni per la 13ª Festa del Cioccolato di Inarzo

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare alla 13ª edizione della Festa del Cioccolato di Inarzo, l’atteso appuntamento autunnale dedicato ai golosi e agli artigiani del cioccolato. L’evento si terrà domenica 16 novembre 2025, e sarà come sempre organizzato dalla Pro Loco di Inarzo.

Chi desidera partecipare alla manifestazione – come espositore, artigiano o produttore – ha tempo fino al 24 ottobre 2025 per inviare la propria candidatura. Le modalità di iscrizione, il regolamento e la modulistica sono disponibili sul sito ufficiale della Pro Loco: www.prolocoinarzo.it

La Festa del Cioccolato è diventata nel tempo un punto di riferimento per il territorio, capace di richiamare ogni anno numerosi visitatori. Bancarelle, degustazioni, e proposte originali a base di cioccolato riempiono le vie del paese con profumi e colori, e trasformano Inarzo in un piccolo paradiso per i golosi.

Protagonisti dell’evento sono i maestri cioccolatieri, che con le loro creazioni artistiche e gustose contribuiscono a rendere speciale ogni edizione. La selezione degli espositori viene fatta con attenzione per valorizzare la qualità e l’artigianalità delle produzioni.

Chi è interessato a prendere parte alla manifestazione può: visitare il sito www.prolocoinarzo.it e compilare e inviare la modulistica a questo link entro il 24 ottobre 2025