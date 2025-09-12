Tempo Libero
Apertura del Centro Didattico Scientifico con EcoPlanetario a Tradate
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e gestita da AstroNatura Cooperativa Sociale
SCOPRI TUTTE LE POSSIBILITÀ DI VISITA DEL CENTRO DIDATTICO SCIENTIFICO E NON PERDERTI IL NUOVO VIAGGIO NELL’ECOPLANETARIO!
PARTECIPAZIONE GRATUITA (ESCLUSO ECOPLANETARIO CHE È A PAGAMENTO)- PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ECCO COSA VI ASPETTA:
– Viaggio in EcoPlanetario: In volo tra le stelle … d’estate (unica attività a pagamento)
– Osservatorio Astronomico (visita guidata da prenotare in loco) Visita realizzata con il patrocinio del Comune di Tradate.
– Sentiero Natura (percorribile con visita gratuita guidata con le GEV del Parco Pineta o in autonomia)
– “Le prove dell’esploratore” – Affronta tutte le sfide per diventare un esploratore del Parco Pineta, birdwatching, caccia a insetti, ragni e centopiedi sul sentiero della magia del bosco, orienteering, esplorazione del Sentiero del Sistema Solare (età consigliata +8 anni);
– Striscia sensoriale a piedi nudi
– Campo sperimentale di Orienteering
– Sentiero della Magia del Bosco
– Sentiero F.A.T.A.
– Percorso del Sistema Solare
– LibroGame Live “La Selva del Fato”
– FitoSafari Fotografico
Scopri tutti i dettagli al seguente link: https://www.centrodidatticoscientifico.it/Centro
COSA FARE PER PARTECIPARE?
1. Effettua la prenotazione on-line.
2. Presentati all’ingresso. Non è necessario stampare alcun biglietto, basta comunicare il cognome riportato nella prenotazione al personale al cancello.
Goditi le attività che preferisci, rispetta le prescrizioni di sicurezza e buon divertimento!
COSA PORTARE CON SÉ?
1. uno smartphone con batteria carica ;
2. una merenda da consumare in mezzo al prato su un telo o usufruendo di uno dei tavoli da pic-nic