“Aquae Dulcis” approda a Laveno: dal 4 al 14 settembre alle Officine dell’Acqua
La rassegna di arte contemporanea curata da Luigi Cavadini arriva a Laveno Mombello dal 4 al 14 settembre
Dopo il successo delle tappe di Germignaga e Luino, la rassegna di arte contemporanea Aquae Dulcis, curata da Luigi Cavadini, arriva a Laveno Mombello. Dal 4 al 14 settembre 2025, le Officine dell’Acqua ospiteranno le opere di oltre venti artisti, con inaugurazione in programma giovedì 4 settembre alle ore 15.00.
L’esposizione segna la ripartenza della stagione culturale dopo la pausa estiva e porta a Laveno una selezione di lavori firmati da: Gabriella Barioni, Doriam Battaglia, Mario Battimiello, Germana Bedont, Anna Bernasconi, Mariadonata Bitondo, Mariateresa Bolis, Marialuisa Bossi, Irene Cornacchia, Emilio Corti, Elda Frangi, Sandra Gargowitsch, Eva Hodinova, Carlo Mauri, Sergio Meacci, Ferdinando Pagani, Giancarlo Pozzi, Sandro Sardella, Ana Sasu, Rosaria Stevenazzi, Sara Tardonato e Paolo Zanzi.
La suggestiva sede delle Officine dell’Acqua offrirà anche uno spazio dedicato ai cataloghi: sarà possibile acquistare quello della rassegna e consultare i volumi che raccontano la storia dell’Associazione Liberi Artisti della provincia di Varese (ALAPV). La mostra nasce infatti dalla collaborazione tra ALAPV e l’Associazione Segreta Isola di Como, un sodalizio che negli ultimi mesi ha dato vita a un percorso espositivo condiviso e che continuerà con nuove tappe lungo il Lago di Como.
L’ingresso è libero.
Orari di apertura: giovedì e domenica: 9.30 – 12.30
venerdì e sabato: 9.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30
Per aggiornamenti e informazioni: associazioneliberiartistivarese.com
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.