Varese News

Archivio

“Aquae Dulcis” approda a Laveno: dal 4 al 14 settembre alle Officine dell’Acqua

La rassegna di arte contemporanea curata da Luigi Cavadini arriva a Laveno Mombello dal 4 al 14 settembre

Generico 01 Sep 2025

Dopo il successo delle tappe di Germignaga e Luino, la rassegna di arte contemporanea Aquae Dulcis, curata da Luigi Cavadini, arriva a Laveno Mombello. Dal 4 al 14 settembre 2025, le Officine dell’Acqua ospiteranno le opere di oltre venti artisti, con inaugurazione in programma giovedì 4 settembre alle ore 15.00.
L’esposizione segna la ripartenza della stagione culturale dopo la pausa estiva e porta a Laveno una selezione di lavori firmati da: Gabriella Barioni, Doriam Battaglia, Mario Battimiello, Germana Bedont, Anna Bernasconi, Mariadonata Bitondo, Mariateresa Bolis, Marialuisa Bossi, Irene Cornacchia, Emilio Corti, Elda Frangi, Sandra Gargowitsch, Eva Hodinova, Carlo Mauri, Sergio Meacci, Ferdinando Pagani, Giancarlo Pozzi, Sandro Sardella, Ana Sasu, Rosaria Stevenazzi, Sara Tardonato e Paolo Zanzi.

La suggestiva sede delle Officine dell’Acqua offrirà anche uno spazio dedicato ai cataloghi: sarà possibile acquistare quello della rassegna e consultare i volumi che raccontano la storia dell’Associazione Liberi Artisti della provincia di Varese (ALAPV). La mostra nasce infatti dalla collaborazione tra ALAPV e l’Associazione Segreta Isola di Como, un sodalizio che negli ultimi mesi ha dato vita a un percorso espositivo condiviso e che continuerà con nuove tappe lungo il Lago di Como.

L’ingresso è libero.
Orari di apertura: giovedì e domenica: 9.30 – 12.30
venerdì e sabato: 9.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30
Per aggiornamenti e informazioni: associazioneliberiartistivarese.com

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.