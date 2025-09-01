“Aquae Dulcis” approda a Laveno: dal 4 al 14 settembre alle Officine dell’Acqua

Dopo il successo delle tappe di Germignaga e Luino, la rassegna di arte contemporanea Aquae Dulcis, curata da Luigi Cavadini, arriva a Laveno Mombello. Dal 4 al 14 settembre 2025, le Officine dell’Acqua ospiteranno le opere di oltre venti artisti, con inaugurazione in programma giovedì 4 settembre alle ore 15.00.

L’esposizione segna la ripartenza della stagione culturale dopo la pausa estiva e porta a Laveno una selezione di lavori firmati da: Gabriella Barioni, Doriam Battaglia, Mario Battimiello, Germana Bedont, Anna Bernasconi, Mariadonata Bitondo, Mariateresa Bolis, Marialuisa Bossi, Irene Cornacchia, Emilio Corti, Elda Frangi, Sandra Gargowitsch, Eva Hodinova, Carlo Mauri, Sergio Meacci, Ferdinando Pagani, Giancarlo Pozzi, Sandro Sardella, Ana Sasu, Rosaria Stevenazzi, Sara Tardonato e Paolo Zanzi.

La suggestiva sede delle Officine dell’Acqua offrirà anche uno spazio dedicato ai cataloghi: sarà possibile acquistare quello della rassegna e consultare i volumi che raccontano la storia dell’Associazione Liberi Artisti della provincia di Varese (ALAPV). La mostra nasce infatti dalla collaborazione tra ALAPV e l’Associazione Segreta Isola di Como, un sodalizio che negli ultimi mesi ha dato vita a un percorso espositivo condiviso e che continuerà con nuove tappe lungo il Lago di Como.

L’ingresso è libero.

Orari di apertura: giovedì e domenica: 9.30 – 12.30

venerdì e sabato: 9.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30

Per aggiornamenti e informazioni: associazioneliberiartistivarese.com