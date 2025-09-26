Varese News

Arianna Di Claudio nel video di “Yamamai” di Leo Gassmann. E c’è anche Cerro sul Lago Maggiore

È uscito il videoclip ufficiale del nuovo singolo del cantante romano. Protagonista l'attrice di Besozzo, compagna anche nella vita

È uscito il video ufficiale di Yamamai, il nuovo brano di Leo Gassmann, e tra i volti c’è Arianna Di Claudio, giovane attrice originaria di Besozzo, che non è soltanto la protagonista del filmato, ma anche la compagna del cantautore romano.

Come anticipato qualche giorno fa con alcuni contenuti pubblicati su TikTok, anche il videoclip ufficiale vede come protagonista Arianna Di Claudio. Il video si distingue per la sua immediatezza: le immagini, infatti, sono spezzoni girati con il telefonino, un collage di momenti di vita quotidiana che trasmettono freschezza e autenticità. Tra le riprese, anche uno scorcio suggestivo della spiaggia di Cerro sul Lago Maggiore.

Pubblicato il 26 Settembre 2025
