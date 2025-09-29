Arianna Scommegna porta a Parola di Donna la Molly di James Joyce rivisitata da Gabriele Vacis

Archiviato il successo della prima della sesta edizione e con Amanda Sandrelli nei panni di Artemisia Gentileschi, Parola di Donna 2025 torna al Salone Estense per il secondo appuntamento della stagione. (foto di Serena Serrani)

Venerdì 3 ottobre alle ore 20 Arianna Scommegna presenterà uno dei monologhi più intensi del teatro italiano: “La Molli. Divertimento alle spalle di Joyce”, di Gabriele Vacis.

L’attrice aveva già conquistato il pubblico varesino inaugurando l’edizione 2024 con Potevo essere io: un Salone Estense gremito in ogni ordine di posto aveva accolto la sua interpretazione intensa e coinvolgente. Ora torna con un testo che rappresenta una delle sfide più alte della sua carriera.

Tratto dall’ultimo capitolo dell’Ulisse di James Joyce, il monologo dà voce al flusso di coscienza di Molly Bloom, uno dei personaggi femminili più celebri della letteratura del Novecento.

Arianna Scommegna – attrice pluripremiata, tra le più amate della scena contemporanea – restituisce al pubblico la forza, la fragilità e l’ironia di una donna che pensa, ricorda, desidera e sogna, trasformando ogni parola in un gesto teatrale di straordinaria intensità.

La sua carriera è costellata di riconoscimenti: Premio Lina Volonghi (1996), Premio Nazionale della Critica (2010), Premio Hystrio (2011) e Premio Ubu (2014), che l’hanno consacrata come una delle interpreti più autorevoli e amate della scena italiana.

Biglietti: disponibili su Mailticket

Info e prenotazioni: paroladidonnavarese@gmail.com

Sostieni la rassegna: fondazionevaresotto.it/i- progetti/parola-di-donna-2025

Parola di Donna 2025 è curata da Lighea ETS con la direzione artistica di Franca M. De Monti, in collaborazione con Francesca Alberti, Cristina Barzi, Daniela Morelli e Alessandra Premoli, con il patrocinio del Comune di Varese, della Provincia di Varese e dell’Università degli Studi dell’Insubria, e con il contributo della Fondazione del Varesotto e di altri sponsor privati.