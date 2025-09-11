Varese News

Arrestato Baby Gang, trovato con una pistola

Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, noto trapper di 24 anni con origini marocchine, cresciuto tra Lecco e Calolziocorte, è stato arrestato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco nell’ambito di un’operazione.

L’uomo è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa e successivamente trasferito nel carcere milanese di San Vittore.

Le indagini sono ancora in corso e si sta valutando anche la posizione di un altro uomo presente nell’abitazione al momento dell’arresto. L’indagine della Procura, da quanto si è saputo, è più ampia.

Nella foto la sua uscita dal carcere di Busto Arsizio dove era detenuto nel 2024 sempre nell’ambito delle precedenti accuse a lui rivolte.

Pubblicato il 11 Settembre 2025
