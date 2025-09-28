Arriva la prima neve in val Formazza: il “saluto bianco” ai rifugi alpini

L’alta Val Formazza si fa presto bianca: nella giornata di sabato la montagna ha indossato per la prima volta il suo manto di neve, regalando scenari suggestivi soprattutto oltre ai 2000 metri, ad esempio attorno ai rifugi Città di Somma Lombardo e Maria Luisa del Cai di Busto, i cui gestori hanno scattato le prime suggestive immagini. Ma nevicava anche a Riale, ben più in basso.

Prima al sabato mentre nevicava, poi anche domenica con immagini affascinanti della neve con il cielo azzurro: ovviamente la prima neve è una neve effimera, destinata a scomparire appena le temperature si alzeranno di poco (a Riale nella giornata di domenica prevista massima di 14 gradi).

Se fino a pochi giorni fa le vallate erano ancora segnate dai colori dell’autunno e le rocce d’alta quota erano ancora scaldate dal sole, ora la neve avanza dai crinali e copre già pendii, prati e tratti di sentiero. A quote alte, tra 2.000 e 2.500 metri, le precipitazioni nevose hanno trovato condizioni favorevoli: temperature rigide e aria fredda da nord-ovest hanno favorito l’attacco del manto bianco.

Le immagini dei rifugi – tetti imbiancati, sentieri appena disegnati sulla neve fresca – rendono tangibile questo “stacco stagionale”. Coperta di neve anche la carrozzabile per il Passo San Giacomo, riconoscibile nei suoi passaggi più affascinanti, i tornanti sostenuti da muri in pietra.

La stagione per i rifugi in quota è già finita, i gestori stanno completando le operazioni finali. Ma a valle già ci si prepara alla stagione invernale, sperando in una copertura abbondante della conca di Riale.

Le splendide immagini ci arrivano grazie ai gestori e alle sezioni Cai attive in Formazza: è un regalo di fine stagione, che invita ad andare a scoprire i rifugi in quota della più aspra delle valli dell’Ossola. Appuntamento “in quota” alla prossima estate.