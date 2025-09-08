Arte, giochi e creatività, partono i nuovi corsi alla biblioteca di Ternate
Presentato il calendario con le nuove iniziative organizzate dalla biblioteca insieme alla Pro Loco e al comitato genitori. Domenica 14 settembre al Parco Berrini per conoscere i corsi e gli insegnanti
La Biblioteca comunale di Ternate, in collaborazione con la Pro Loco e il comitato genitori, inaugura una nuova stagione di corsi aperti a tutti. Arte, giochi, lavori manuali… i corsi in partenza a Ternate per gli organizzatori sono un’occasione per promuovere la cultura, la creatività e il benessere personale.
I corsi in programma
Il programma è variegato e pensato per tutte le fasce d’età: si spazia dal disegno manga alla difesa personale, dalla pasticceria e il cucito alla pittura su stoffa, passando per attività più rilassanti come l’uncinetto e il bookfolding, l’arte di intagliare i libri.
Non mancano proposte per gli appassionati di giochi da tavolo, come il burraco e gli scacchi, e corsi per migliorare l’espressività come la lettura ad alta voce.
Tutti i corsi si svolgeranno alla Biblioteca di Ternate, in Via Volta 6, con orari diversificati per venire incontro alle esigenze dei partecipanti. Chi è interessato può iscriversi compilando il modulo online a questo link, oppure contattando la Biblioteca via WhatsApp al numero 3783071335.
Un evento per conoscere i corsi e incontrare gli insegnanti
Domenica 14 settembre, dalle ore 10:30, al Parco Berrini di Ternate, si terrà la presentazione ufficiale dei corsi è ci sarà l’opportunità di conoscere gli insegnanti. Durante l’evento, si potranno scoprire i dettagli riguardo i contenuti dei corsi, fare domande e scegliere il percorso più adatto alle proprie passioni.
