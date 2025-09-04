Aspettando Duemilalibri: a Gallarate arriva Clara Sanchez, l’autrice da due milioni di copie

Domenica 14 settembre, la rinomata autrice spagnola Clara Sánchez presenterà a Gallarate il suo ultimo lavoro, La casa che attende la notte, in un evento letterario che si terrà all’HIC – Hub Istituti Culturali, al museo Maga. L’incontro avrà luogo alle 18:00, con Elisa Impiduglia che accompagnerà Clara Sánchez in un dialogo sul libro e sui suoi temi principali.

«Ospitiamo l’autrice di Il profumo delle foglie di limone , il romanzo che ha venduto due milioni di copie. Sanchez porta a Gallarate il suo nuovo libro, la prima presentazione in Italia la viene a fare da noi all’Hic-Maga Majno» dice con soddisfazione Claudia Mazzetti, assessora alla Cultura di Gallarate

«Non abbiamo previsto prenotazioni, quindi chi è interessato è atteso all’Hic Maga Majno. Una bella occasione prima della nuova edizione di Duemilalibri che si terrà nella seconda settimana di novembre»

La Casa Che Attende La Notte, pubblicato da Garzanti, esplora tematiche profonde legate alla memoria, alla perdita e al trascorrere del tempo, argomenti centrali nella scrittura di Sánchez. Questo evento offre un’opportunità unica per i lettori di interagire con l’autrice e di approfondire l’essenza del suo romanzo.

Madrid. Un debole sole fa capolino fra i tetti del quartiere di Calle de Velázquez. Una luce che basta a creare un gioco di colori sul portone del civico 39. È il luogo in cui si trova Alicia, una giovane studentessa ventenne che non sa cosa fare della sua vita. Ha un’unica certezza: ogni pomeriggio si ferma davanti a un grande palazzo. Non è una sua decisione. A guidarla lì è Rafael, il bambino a cui fa da babysitter. Rafael ha appena un anno, ma i suoi occhi vedono con più chiarezza di quelli di Alicia e sembrano non essere offuscati dalle incertezze del futuro. Con stupore della ragazza, il bambino le indica a parole e gesti l’ingresso dell’edificio. All’inizio lei si rifiuta di credergli, fino a quando, dopo insistenze e capricci, decide di mettere da parte lo scetticismo. Quando entra, Rafael punta l’indice verso un appartamento al quinto piano dove si è consumata una tragedia. Qualche tempo prima, un ragazzo di nome Hugo è uscito di casa e non ha più fatto ritorno. Di quel mistero nessuno sa niente. Eppure, Rafael le sta chiedendo a modo suo di scavare in quella scomparsa. Di non fermarsi alle apparenze. Alicia sente di doverlo ascoltare. Perché a volte gli sconosciuti possono essere uniti dal destino. E l’unico modo di trovare una direzione è abbandonare la luce e scegliere la notte, lasciandosi guidare dal nostro istinto più nascosto.