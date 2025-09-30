Aspettando “GoodBooks” a Mozzate, tanti appuntamenti per innamorarsi della storia antica

Il mese di ottobre si presenta ricco di appuntamenti per chi ama la storia antica o vuole scoprirne curiosità e fatti poco noti. A proporli Franco Cavalleri, studioso e divulgatore storico italiano, autore di libri come “Una storia Comense”. Cavalleri – che è anche conferenziere, presentatore radio/TV e ha lavorato come giornalista, fotografo e social media specialist prima di dedicarsi completamente alla scrittura e alla divulgazione – da diverso tempo è impegnato nell’organizzare e proporre non solo appuntamenti dedicati alla storia, ma anche la manifestazione “GoodBooks”, uno spazio per scoprire i libri di autori indipendenti che sta avendo un crescente successo.

I Romani a Como

Si parte mercoledì 15 ottobre con “Lyceum Carducci”, la nuova proposta di formazione e incontro organizzata dall’Associazione Giosuè Carducci di Como. Tanti e diversi i temi proposti, tra cui uno sulla Storia antica: “Vivere la Storia antica“. Due gli appuntamenti previsti per il mese di ottobre: si partirà esplorando le ragioni che condussero Roma a fondare Comum là dove c’era una palude, per toccare (il 29 ottobre) un argomento “topico” per il periodo dell’anno: “Anima e morte”, ovvero come i Romani vedevano e intendevano il rapporto con i defunti, gli antenati. «Approfitteremo dell’occasione per rispondere ad una domanda: “I Romani conoscevano Halloween?», anticipa Cavalleri.

Storia antica con Unitre di Cesano Maderno

Il 16 ottobre prende il via la seconda edizione del corso di Storia antica di Cavalleri presso la Unitre di Cesano Maderno: «Fino alla fine di maggio, una volta alla settimana esploreremo in maniera “innovativa” temi e argomenti spesso tralasciati o sottovalutati dalla storiografia tradizionale». Tre gli incontri in calendario ad ottobre: “Prima di Roma” (16/10), “La fondazione: il mito, le leggende, la Storia” (23/10), e “I sette re” (30/10).

Torna GoodBooks a Mozzate

Domenica 26 ottobre a Mozzate torna “Goodbooks. Fiera dei libri e degli autori indipendenti“, una giornata tutta dedicata ai libri. Il programma della giornata è vario, comprende appuntamenti con gli autori, ma anche manifestazioni ed iniziative in campo musicale e sportivo ed una castagnata. Franco Cavalleri sarà presente, oltre che con i suoi libri disponibili per l’acquisto, e, alle 14.15 con una presentazione dal titolo “Da palude a culla dell’impero: Como ed il suo territorio 2000 anni fa”, in cui avrà anche l’occasione di parlare dei suoi libri “Una Storia Comense” e “E il giorno si fece polvere”.