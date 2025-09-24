“Assaggi di Salento” a Cuveglio: un pranzo solidale per il sostegno ai ragazzi con disabilità

Un pomeriggio di convivialità e solidarietà è stato quello di domenica 21 settembre, quando la Stone, cooperativa sociale impegnata da anni nell’offrire supporto ai ragazzi con disabilità, ha organizzato il pranzo “Assaggi di Salento” presso la baita Santa Maria di Cuveglio. Numerose famiglie e amici si sono radunati attorno alle tavole imbandite, per assaporare prelibatezze tipiche del Salento, tra cui la famosa Puccia pugliese, uno street food farcito con battitura di vitello, che ha conquistato il palato di tutti i commensali.

Il pranzo è stato arricchito da antipasti vari e da un ottimo vino pugliese, offrendo un’esperienza gastronomica che ha trasportato i partecipanti direttamente nel cuore della Puglia. Il momento conviviale è stato accompagnato da un intrattenimento musicale offerto dal laboratorio di musicoterapia, che si tiene regolarmente presso il centro socio educativo “L’Aurora” di Castello Cabiaglio. I partecipanti sono stati coinvolti in un’atmosfera gioiosa e rilassata, contribuendo a rendere l’evento ancora più speciale.

Il culmine della giornata è stato l’attesissimo momento della sottoscrizione a premi, che ha visto l’estrazione di numerosi premi donati da attività locali, tra cui una generosa offerta della pizzeria “L’airone rosa”. I premi hanno regalato sorrisi e soddisfazione ai fortunati vincitori, contribuendo ulteriormente alla buona riuscita di un evento che ha rafforzato il legame della comunità con la cooperativa e il suo impegno a favore dei ragazzi con disabilità.

Il pranzo “Assaggi di Salento” non è stato solo un’occasione per gustare piatti tipici e condividere un momento di allegria, ma anche un’importante occasione di supporto per continuare a finanziare i progetti e le attività della cooperativa Stone, che da anni lavora per garantire a tanti ragazzi con disabilità un futuro migliore.