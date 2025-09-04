Assemblea su viabilità temporanea a Travedona, Pecoroni: «Orario sbagliato e poca comunicazione ai cittadini»

Fabio Pecoroni capogruppo di Agire in Comune interviene sulla decisione dell’amministrazione di fissare l’assemblea pubblica per spiegare le modifiche temporanee alla viabilità del centro martedì 9 settembre alle 18:00.

Un orario che secondo la minoranza escluderebbe i cittadini che alle 18:00 si trovassero ancora al lavoro o sulla strada verso casa. «Il Comune – afferma Pecoroni – non ha informato la cittadinanza. L’assemblea pubblica ad oggi è ancora poco pubblicizzata. Non ci sono ne nei negozi ne negli spazi appositi del Comune locandine che richiamano tale incontro».

Le critiche dell’opposizione alle modifiche alla viabilità

Agire in Comune coglie l’occasione per rimarcare le proprie critiche alla decisione presa dall’amministrazione in accordo con la Provincia di Varese, in vista della partenza dei lavori per la costruzione di uno svincolo che colleghi la Statale 629 Besozzo-Vergiate con la zona industriale di Brebbia. I dettagli del progetto

«Non comprendiamo – aggiunge Pecoroni – perché il sindaco abbia deciso di modificare la viabilità senza un supporto tecnico qualificato e autorevole. Inoltre, questa modifica della viabilità non avviene dopo avere ottenuto la realizzazione delle opere di messa in sicurezza della Ss 629 (la Statale Besozzo-Vergiate), in particolare riguardo: l’accesso ai terreni a Lago, le criticità delle intersezioni con le strade comunali che accedono alla SS 629 senza semafori e la rotatoria prevista dal progetto». Le critiche di Agire in Comune

«I cittadini partecipino alla raccolta firme dei commercianti»

Agire in Comune invita i cittadini a partecipare all’assemblea di martedì e a sottoscrivere la raccolta firme promossa da alcuni commercianti e cittadini di Travedona Monate critici nei confronti della nuova viabilità temporanea. La protesta dei commercianti